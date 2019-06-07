微軟與知名男性護理品牌Lynx推出「Xbox Lynx」系列產品

【Xbox Lynx 出護理用品？】微軟宣佈與知名沐浴露品牌Lynx合作全新產品系列「Xbox Lynx」，將在7月於澳洲、紐西蘭先行推出爽身噴霧、除臭劑、以及沐浴露。

LYNX是歐美知名的男性護理品牌，暢銷全球60國，以男士爽身噴霧與沐浴漏主打，而據官方表示，「Xbox Lynx」是一種清新的綠柑橘氣味，以具有濃郁的青萊姆和冬檸檬調味，加上薄荷與鼠尾草的草藥中，配以0廣藿香底蘊，富含一系列天然精油，Xbox Lynx系列具有時尚的新外觀，並配有身體噴霧，除臭劑和沐浴露。

微軟宣佈與知名沐浴露品牌 Lynx 合作全新產品系列「Xbox Lynx」。（網頁截圖）

「這些沐浴產品可讓玩家出門前，保持清新與提振精神」Xbox AND領導人Tania Chee在聲明中表示，目前預計在7月份於澳洲與紐西蘭地區的藥局與賣場推出，其他地區上市情報未明，若有機會，玩家會想試用看看具有XBOX味道的沐浴產品嗎？

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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