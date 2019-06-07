Facebook 華為割席？華為新機不預載 FB﹑IG﹑Whatsapp（附解決法

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【華為風波 同Facebook反面？】自美國政府對華為（HUAWEI）發出禁令，並加入黑名單後，多間美國科技公司都響應美國政府的決策，正式和華為停止合作，包括最震撼用家的 Google 也在早前表示中止和華為的有關合作。而外國媒體 Reuters 也有消息傳出，指 Facebook 公司也會中止與華為的合作，那即是華為手機的使用者都用不了 Facebook 公司旗下的軟件嗎？

不再預載有關應用程式

根據 Reuters 的消息指，今次停止合作的內容是， Facebook 不會在華為產品上預載所有其公司的應用程式，包括最常用的 Facebook﹑Instagram 和 Whatsapp。一般購買新手機時，都會有一些預載好的程式，這類程式大都是常用的，用家只要買回去就能馬上使用到這些「必備」的應用程式。這類軟件商和硬件商的合作，能加強新手機使用的便利，同時也為軟件帶到宣傳作用。因此，這次停止合作最大影響的，就是華為將來的新手機。

Facebook 旗下三大應用程式（Forbes 網站圖片）

對用家的影響

現有華為產品的用家，筆者估計絕大多數都有 FB﹑IG 和 Whatsapp 這三個程式的其中之一，甚至全部。這次中止合作後，原有的用戶仍可以繼續使用該程式，以及進行更新，基本上沒有影響。

新機用家注意

在中止合作後，華為的新產品就不會再有以上三個程式預載。加上，華為和 Google 停止合作後，新產品沒有 Google play 商店，那是否等於不能再使用這三個程式呢？筆者使用現時的華為手機，在國際版的 Huawei store 中仍能找到 FB﹑IG 和 WhatsApp。即使沒有預載，本港的用家仍可以在 Huawei store 下載。就算將來這三個程式和 Huawei store 下架，應該也能使用 APK 下載的方式，安裝有閞的程式，不過過程就繁複很多。

還會有更多合作割席嗎？

這次的中止合作應該是繼 Google 後，第二大的抵抗華為事件。而美國政府對華為的禁令寬限期到 8 月就完結，這一段時間內會否有美國科技公司宣告暫停與華為合作呢？就算華為近期多次強調，以自家開發的 OS﹑store 和硬件配備有多利害，但要一下子彌補多間大廠中止合作的影響，應該沒也那麼容易。

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