Sony LSPX-S2 蠟燭台型無線喇叭　優美玻璃管單元呼吸燈仙氣十足

Sony索尼推出第二代 Sony LSPX-S2 Glass Sound Speaker 檯燈型無線喇叭，外觀更優雅，精美的玻璃揚聲器360度播歌，更有一點一滅的呼吸燈，美不勝收。售價比很多榜首時尚設計的歐美音響商品來得化算，4千有找。

Sony LSPX-S2 Glass Sound Speaker 已經是索尼第二代檯燈型無線喇叭，外型由一支柱型的「蠟燭」進化為蠟燭台，機身並無任何能從表面看得到的擴音單元，整條玻璃管本身就是發聲用的部件。

（鍾世傑 攝）

上代LSPX-S1比較像一支露營火水燈，新一代設計更優雅。（Sony圖片）

整條玻璃管本身就是發聲用的部件，除了美觀，更可以360度非指向性播放。（鍾世傑攝） 筆者在現場親手開動LSPX-S2時，不禁覺得它超有仙氣，不單只因為它的設計很美觀，原來「蠟燭台」本身的玻璃管就是發聲單元，在播歌時會點燃起暖色LED呼吸燈，配慢歌燭光晚餐、又或者一邊飲啡一邊聽chill out歌曲，都非常好mood，完美的將音樂融入家居環境，不動聲色的帶來仙氣和音樂，難怪LSPX-S2取得了德國紅點設計獎Red dot design award中的最佳設計獎（Best of the Best）。

只要按動底坐上的「Push & Play 」鍵，它就會同時：點燈、播歌，甚至直接連線到你的spotify Connect名單作串流播放。（Sony圖片）

Sony LSPX-S2 蠟燭台型無線喇叭（點圖放大睇細節）

無論將Sony LSPX-S2放在家中任何位置，或從任何角度聽歌，音量都大小一至。（Sony圖片）

LED 燈可配合手機app控制32級亮度，如果以WiFi而非藍牙接駁，LSPX-S2最多經Sony Music Center應用程式，使用Multi-room功能同時駁10支，這設計實在很適合店鋪使用。（Sony圖片）