【太空旅行】NASA太空站變旅遊地點！超貴旅費人人都可做太空人

【太空旅行不是夢】日本﹑台灣，可能大家都已經去得太多，今次就由 NASA（美國太空總處）提供一個新的旅遊點。NASA 打算開放國際太空站供平民百姓體驗，不過所謂的「平民」並不是你我可以輕易符合要求，先不說身體能力，單是這趟旅程的收費就非常驚人。

國際太空站首次用作商業用途

NASA 這次破天荒開放國際太空站，讓私人企業作商業用途，預計最快在明年推行。每年會批准兩次這種用途的太空任務，不單只可以當作旅遊，更可以用來拍廣告﹑電影和產品測試，每次最長可以停留 30 天。旅客將會乘搭 SpaceX 與波音建造的載人太空船前往國際太空站，不過太空船目前仍在運作階段，預計在 2019 年年底才會完成。

LIVE from @Nasdaq: Watch our experts talk about our plan for a robust economy in low-Earth orbit, including commercial and marketing activities. Ask questions using #askNASA. https://t.co/pYYrf4klb7 — NASA (@NASA) 2019年6月7日

連呼吸都要錢

想去國際太空站旅行？先看看所需旅費再說吧。根據 NASA 財務長 Jeff DeWit 所講，太空船每位的來回「船飛」，就要收取高達 5,800 萬美元（約港幣 4.54 億）。而每人每晚的收費就要約 3.5 萬美元（約港幣 27 萬），費用包括住宿﹑飲食﹑空氣﹑物資保管等費用。數數手指，單是一星期的生活費就要用上近 190 萬，絕對是目前旅費要求最高的一個地方。

從 Google 街景看國際太空站：

+ 5 + 4 + 3

有錢也未必去到

當然，這個太空旅程最令大家關注的，就是超越高昂的收費。不過，要做太空人絕對不是有錢就可以，具備在太空生活的體能也是不可或缺的。NASA 太空人體能測試中，要求身高在62 英吋與 75 英吋之間，雙眼視力必須為 1.0；在坐下時，血壓收縮壓不得高於 140 mmHg、舒張壓不得低於 90 mmHg。這是NASA 太空人最基本的體能要求，但仍要通過訓練才能正式登上國際太空站。可能你沒有 4 億乘搭太空船，但成為太空人的體能你又有信心具備嗎？