去野餐、演唱會等人多擠迫難「通訊」必用！Telegram私隱設定教學

數碼生活
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大家參加演唱會、野餐會等大型戶外活動時，手機網速常因為現場人多擠迫而變慢，導致某些數據使用量比較大的即時通訊軟件無用武之地，難以跟失散的朋友聯絡。Telegram是近年愈來愈多熱愛戶外活動朋友的即時通訊軟件首選，勝在架構簡潔輕盈「不大食」，而且極為著重保障私隱，不但支援雙重認證（two-step verification），所有訊息於24小時內自動刪除不留底，另有Security chat秒數功能加快刪除速度，用戶更可以自行設定ID和隱藏電話號碼。

推出只有6年的超新型的手機即時通訊應用程式Telegram，比其他App有着更強大的個人私隱資料保安措拖。不但支援雙重認證（two-step verification），所有訊息於24小時內自動刪除不留底，另有Security chat秒數功能加快刪除速度，用戶更可以自行設定ID和隱藏電話號碼。

其實大家由安裝並註冊開帳戶的一刻起，已經可以透過各種設定選項來將電話號碼和個人身份保密。以下簡單截圖教學，逐步指示大家開Account時加強私隱保障需要的動作。即使你已老早開了，都可以把全套動作重做一次以達到完全身份保密：

（點擊截圖放大細睇詳情）：

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由上面圖輯可見，Telegram大部份私隱保安可透過Privacy and Security設定。用家可決定個人電話號碼只開放給在Contact List電話簿上的人士，或完全保密（Nobody can see）。其餘選項也可自行調校，以防止被不明人士拉入奇怪的Groups或Channels。

強烈建議使用或保持雙重認證（two-step verification）功能開啟：當用家開新帳戶，或每更新一次設定時，基於雙重認證原則，系統都會傳送Passcode驗證碼去用家登記的Email。當用家輸入每次不同的Passcode入系統，再輸入Password，方可完成動作。如此一來可保證個人資料得到保護。比起Touch ID，建議用家使用真正密碼作Password。

出外野餐或參加戶外大型音樂節，人多雜亂，自己或朋友都有手機失竊的機會。為防賊人從Telegram groups群組得知你或他人的電話號碼，最好事先將Phone Number隱藏，校成Nobody can see就可。Icon照片和ID，不宜使用真人相片或實名，以免身份被盜。

以下是Telegram網民用家歸納的保護私隱措拖，建議大家完全跟足來設定Telegram，以策安全：

1. 不要使用自己真名

2. 不要使用自己真人照片作icon

3. 可以設定Telegram ID，提供ID給他人。對方不需要電話號碼也可聯絡你。隨時可以更改ID，定期轉換亦可

4. 一定要啟用雙重認證（two-step verification）

5. 不要在大型Group或公海Group提供個人資料

6. PM可以用Security chat秒數功能，例如設定閱讀短訊後5秒立刻自動刪除內容

7. 沒有把你的電話號碼加入Contact list的人士，不會知道你的電話號碼，除非你主動分享。但別人有加入你電話號碼的話，便會連結到你的帳戶。最近Telegram更新，Default默認設定成公開電話號碼。用家可以前往Privacy and Security的Phone Number選項處校成Nobody can see

8. 安裝Telegram的一刻，有加入你電話號碼的人會有Notification

9. 有事可以隨時刪除帳戶。日後可以再開新帳戶

10. 絕不可以在公開Group曝露個人資料同身份

11. 可於Privacy and Security調校有你的電話號碼的人才可把你加入Groups & Channels，防止無故被陌生人拉入不明的群組

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