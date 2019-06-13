Gmail動態郵件功能7月啟用　收件匣即睇Google Docs加快文書處理

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以Gmail辦公的打工仔們，很快毋需離開收件匣便能檢閱Google Docs，並即時向同事提供修改意見。Google將開放以AMP支援的「動態郵件」使用。此新功能的封測版在今年初曾提供給付費的G Suite客戶使用。AMP指加速流動版面（Accelerated mobile pages），屬於Google構建的協定，加快加載網頁的速度。

過去同事要分享一份Google Docs授權你審視，都是要透過Gmail傳送你一條Google Docs連結，再由你點擊打開Google Docs網頁來瀏覽。不過這局面將有改變。拜Gmail中新增的AMP技術所賜，用戶可以直接在收件匣中執行網絡文書工作，而不用另開網頁進行。文書工作如填寫表單、回覆（RSVP）活動、批示Google Docs中的編輯和修改，或瀏覽輪播中的圖片等，都可以在AMP加持的Gmail郵件直接處理，Google稱之為「動態郵件」（dynamic emails）。要留意的是，AMP動態郵件功能暫時只適用於Gmail桌面版，流動裝置App版Gamil的AMP發佈日子未定。不過對於在辦公室寫字枱做事的打工仔，動態郵件相信在日常文書工作會起到一點方便作用。

或者AMP動態郵件的運作模式可能有點抽象，試以一個例子說明。於Google Docs中編輯的公司文件，有些字句需要上司跟進確認，下屬可將該部份內容設成高亮，再用Gmail撰寫動態郵件立案，以請示上司。上司於動態郵件對話中回覆文件無問題後，可按下動態郵件的相應選項，將該個案設成「解決」。如果有時間的話，不妨看看官網GIF圖清楚示範使用方法（點擊放大截圖細睇詳情）

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Google合作夥伴，包括Booking.com、Despegar、Doodle、Ecwid、Freshworks、Nexxt、OYO Rooms、Pinterest和redBus，都在今年初率先使用AMP動態郵件。獲取AMP支援前，Google會對每個合作夥伴進行隱私和安全審查。不過7月2日起，AMP動態郵件將開放給所有Gmail用戶（包括普通用戶）使用。通過動態郵件，可以輕鬆回覆活動、填寫調查問卷、瀏覽目錄，甚至即時回應評論，而不是當有人在評論中提及你的名字時才收到單獨Email通知。

值得留意的是，功能將會處於默認啟用狀態，換言之是所有Gmail用戶可自動開啟AMP動態郵件。如果沒有如此需要，用戶也可按官網了解如何在設定中關閉動態郵件。

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