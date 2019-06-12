食麥當勞大派$10現金券？電子錢包優惠攻略（2019年6月）

麥當勞跟電子錢包合作推出新一輪夏日印花優惠。即日起至8月中，於香港麥當勞以指定電子錢包手機App付款，單筆消費滿港幣20元或以上，即可獲取電子印花，儲夠一定枚數即可換取麥當勞現金券。

流動支付平台WeChat Pay HK的用戶現在得享麥當勞夏日優惠，儲電子印花換現金券。由即日起至2019年8月11日，於麥當勞以WeChat Pay HK手機應用程式付款，只要單筆消費滿港幣20元或以上，即可獲電子印花1枚。每人每日最多只可獲印花1枚，先到先得，送完即止。

流動支付平台WeChat Pay HK現跟麥當勞推出新一輪夏日印花優惠。即日起至8月中，以WeChat Pay HK電子錢包App於香港麥當勞單筆消費滿港幣20元或以上，即可獲取電子印花，儲夠一定枚數即可換取麥當勞現金券。（WeChat Pay HK）

每位用戶憑2枚印花即可兌換1張價值港幣10元的麥當勞電子現金券，留待下次消費時使用；而已獲贈之印花及電子現金券數目皆以WeChat Pay HK系統記錄為準。推廣期內，每位用戶最多可獲12枚印花，即最多可換取6張港幣10元的麥當勞電子現金券，總值港幣60元。

即睇WeChat Pay HK手機系統獲取印花／現金券程序（點擊放大圖片細睇詳情）：

電子現金券將自動發放至WeChat Pay香港錢包賬戶內。用戶可於WeChat Pay HK點選「優惠專區」內之「優惠券」以查閱電子現金券詳情。

但消費者要留意的是，下次於麥當勞消費，一筆交易要滿20元方能使用10元現金券，每次交易亦限用1張現金券。現金券自領取日起計14日內有效。雖然60元現金券不算多，不過用來換購汽水、特飲消消暑也不錯。