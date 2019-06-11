新 iPhone 改用 USB-C 捨 Lightning 插頭 　iOS 13 新介面露端倪

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Apple 剛剛公布的 iOS 13，可能預告了下代 iPhone 有意放棄 Lightning 插頭，並換上時下最普及的 USB-C 插頭，與 iPad Pro 看齊。（文：黎生）

Apple 於 WWDC 2019 正式發表了全新的 iOS13 系統，為用家帶來更多實用的功能，但最近有開發者發現，原來 iOS 13 可能預告了下一代 iPhone 的規格。iOS 13 中的 Recovery Mode 復原模式的介面，由以往的 Lightning 插頭換上 USB Type-C 插頭，似乎暗示 2019 年的 iPhone 將會一改以往的設計，換上更大眾化的 USB Type-C 插頭。

下一代 iPhone 若果換上 USB-C 插頭，相信應該會受到用戶歡迎。（區慶威攝）

事實上，即使 iOS 13 的「檔案」亦得到升級，雖未能與 iPadOS 看齊，但卻可以正式存取 SD 卡及 USB 儲存裝置等配件，使 iPhone XI 等即將發布的產品實用性大大增加。而有鑑於坊間的 USB-C 儲存裝置普及度比 Lightning 插頭的要高，加上 Lightning 外置儲存裝置多要配合 App 使用，故新 iPhone 確實有很大機會正式轉用 USB Type-C。

不過，Apple 一直以來均有透過 Lightning 認證而獲利，故筆者猜測只有 iPhone XI 或來年的新 iPhone 系列會作出改變，而 iPhone XR 系列的後繼機則有可能繼續保留 Lightning 插頭。

來源：Twitter

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