日本自製乳酪機、放入原盒牛奶加熱發酵！簡單製造健康Yogurt

數碼生活
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隨著越來越多人講求健康，坊間都出現了很多主打健康食品的商店，其中乳酪（Yogurt）店更吸引到大量的女生支持。不過在健康背後，很多時這類食品的價格都比較高昂，想食得健康又便宜？最好的方法當然是自己製造。日本有公司就推出一部可以自製乳酪的機器，不只價錢便宜，操作更十分簡單，適合所有的家庭使用。

自製乳酪機

日本 Mottole 公司推出的乳酪機，外型輕巧，113×113×220mm（長x闊×高），重量只有約為540g，放在家中也不會佔用太多位置。機身只有一個操作開關，只要插電後就可以校溫度使用。

自製乳酪機，在樂天售價為2,199円（含稅）（rakuten 網站圖片）

直接放牛奶盒

這部乳酪機的上蓋呈三角，方便用家直接放入牛奶盒製作乳酪。你沒有看錯，這部機器方便的地方是，無須打開牛奶並倒入機內，只要把 500ml 的牛奶，原盒放進去，再根據附送的食譜指示調校溫度，就能發酵出美味的乳酪。這樣更省了清洗機器的工夫，最適合懶惰但又想隨時吃到乳酪的人。

可直接放原盒牛奶發酵（rakuten 網站圖片）

想知為什麼這麼多人推崇乳酪嗎？其實牛奶經過發酵後，就會含有大量的活性乳酸菌，有助改善消化道健康，更能降低患二型糖尿病的風險（當然在製作是不應加入白糖）。同時，如患有乳糖不耐症的患者，由於體內缺少分解乳糖的乳糖酶，只要食用奶類都會出現腹瀉問題。但乳酪的乳糖和蛋白質已經由乳酸菌加工分解，令人體容易消化和吸收，乳糖不耐症患者可食用乳酪代替牛奶來吸收鈣質。

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不只有乳酪

雖然筆者稱呼這為乳酪機，但其實它可以調校的溫度有：攝氏 25/40/60 度，因此除了乳酪外，更可以用來慢煮甜酒﹑醃三文魚和豆腐等。使用時間最長可達 48 小時，用家可以拿來製作出各種平時難以烹調的慢煮料理。

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