E3 2019：路易鬼屋Luigi Mansion 3捉鬼新能力！8人連線合作攻頂

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【E3 2019】最新的 Nintendo Direct 中，任天堂公開了《Luigi Mansion 3》（路易鬼屋 3）的最新玩法。玩家當然也是使用 Luigi 在恐怖的洋樓中，操作他身上的「吸鬼機」把惡鬼一一吸走。不過，今次 Luigi 的能力大增，玩家可以用更多的方法消滅幽靈，而且加入了 8 人連線，筆者敢說這將成為 party 必備神 game 之一。

能力一：猛擊（スラム）

以往吸走幽靈時，要進行讀條（持續扣血）步驟。今次玩家能在吸收的過程中，把幽靈左右甩到地下，甚至用來攻擊其他幽靈。加快了吸收的時間外，也大大增加了 Luigi 的攻擊力，玩家不用來白等幽靈吸入「吸鬼機」中，能主動出擊，殺死幽靈。

加入更多新的大 Boss 戰（Nintendo Direct 直播截圖）

能力二：吸盤射擊（キューバンショット）

現在 Luigi 的「吸鬼機」不再可以吸，更可以射出去。槍嘴的位置改為吸盤，只要射出去後就能吸住物件，用力一拉即可把不同的機關弄破，例如木箱﹑門和幽靈的盾等。

救出在洋樓中的同伴（Nintendo Direct 直播截圖）

能力三：噴射背包（バースト）

Luigi 的背包經過改良後，不單只能儲存吸收了的幽靈，成可以噴射出大量氣體，把身體升起，用來避開幽靈的攻擊。而且，更可以利用噴射氣體，把包圍自己的幽靈震飛並造成傷害。

能力四：啫喱 Luigi（グーイージ）

今次 Luigi 要面對的幽靈和機關都前兩代都利害，一個人已經不能對付。玩家可以叫出啫喱 Luigi 出來幫忙，進行一些平常去不了的地方解迷，或幫忙把大型的物件用吸盤射擊弄破。啫喱 Luigi 將成為最可靠的幫手，不過玩家要注意，啫喱 Luigi 只要碰到水就會溶解，因此要小心使用。

+2

《Luigi Mansion 3》將在 2019 年內推出（Nintendo Direct 直播截圖）

8 人協力

《Luigi Mansion 3》最驚喜的是加入最多 8 人的協力模式，8 位玩家一同挑戰充滿幽靈的洋樓（テラータワー）。共同合作下，玩家要解開不同的迷題，例如捉光所有幽靈，或救出迷路的奇諾比奧，一路向上挑戰層數。有趣又共同合作的玩法，筆者相信《Luigi Mansion 3》能成為 Party 必備遊戲。

+2
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