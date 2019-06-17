汽水機型迷你雪櫃一按即出飲品　復古風擺睡房、公司位骨緻又慳位

在家睡房或辦公室，最怕口渴時要行到「無雷公咁遠」的雪櫃拿飲品。未必人人坐得近茶水間，那就在自己位自製迷你Pantry吧。Thanko（山光）新出品的迷你雪櫃「我的自動售賣機」（俺の自販機）箱仔細細夠襟位，仲似部復古味濃的黑色汽水機，有點型格，一按即出飲品的用法又幾好玩。

Thanko（山光）的另類小型雪櫃「我的自動售賣機」（俺の自販機），圓拱頂外形頗為「骨緻」，有點像懷舊酒吧的黑膠點唱機。用家可以按下冰箱門側的按鈕，讓罐裝汽水跌落去最底空格，用法就同汽水機無分別，但勝在袖珍襟位。要是你間睡房離廚房太遠、你張工作枱離茶水間太遠，那麼這雪櫃擺在你的位置，也許可解燃喉之渴。

迷你雪櫃「我的自動售賣機」可以成為室內裝飾。（Thanko）

「我的自動售賣機」採用帕爾帖（Peltier）式熱電效應冷藏技術，最多可容納10罐350ml汽水。機櫃內部分為5層，每層可放2罐汽水。當按下對應佈置在各層的櫃門按鈕時，飲品自動跌落出口，像自動汽水機一樣取出。

迷你雪櫃內部溫度約為5℃（在25℃的環境溫度下），足以冷卻飲品。除對應一般家庭插座，也對應汽車的點煙器電源插口。Thanko表示，產品開發目的是方便用家不必行去雪櫃取也能即刻享用凍飲。如果放在房間，其簡潔又懷舊的外型是「骨緻」易襯的，黑色基調比較容易融入家居環境。

但是香港寸金尺土，大家好現實，即時考慮的必然是夠不夠襟位。「我的自動售賣機」的尺寸體積為415×235×650mm（寬×深×高）。只看高度，大約是兩部棟直的PS4 Pro（高327mm）加埋，劏房勉強放得落，其實都吸引的。定價就略為進取了，售14,800日元（含稅，約港幣1,036元）。但對於懷舊控的朋友來講，或者可以考慮入手。（官網）