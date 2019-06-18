選民登記 2019：選民資格會被 DQ？教你網上即查自己選民登記資料

【選民登記 2019】選民身份成為近日港人關注的議題，不過千萬不要以為自己早就登記成為選民，就能大安旨意。近日，不少人發現自己的選民資格被取消，原來選舉事務處有查核機制，一不留意就會失去投票權。想知自己是否仍是選民？即看以下教學：

選民資格查詢

其實要知道自己有否選民身份，只要到選舉事務處的網站，利用「選民資料網上查閱系統」（按此進入），就能快速查詢自己的選民資料。只需輸入（1）身份證、（2）英文名/中文名/中文電碼、（3）回答身份確認問題，即可查詢選民資料。其實亦可致電：2891 1001 進行查詢，可是筆者嘗試了不下 20 次（不同時間），也沒有人接聽，建議大家直接用網上系統會更好。

詳細步驟可點擊下圖了解：

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選民都會被 DQ？

其實每年選委會都會抽樣向選民登記的地址發出提示信，用來確保選民登記資料，因為居住地點會直接影響投票選區。假若選民收到提示信後，沒有在期限內進行回覆，就會被取消選民身份。雖然政府已經特別用上米色信封，加上「須立即處理，與投票權攸關」的紅色提示字句，不過仍有很多人因為忽略了，而被取消選民身份。另提示大家，如果搬屋了記得要向選舉事務處更個選民登記資料。

換新身份證失去選民資格？

最近，在網絡上流傳指，更換新智能身份證後，就算選擇繼續做選民也好，入境處也沒有把資料發送到選舉事務處，令很多人失去了選民身份。暫時這個消息只是網上的流言，未能確實是否有人真如以上的原因，失去了選民的身份。筆者就認為，其實只要大約 1 分鐘時間就能確認到自己是否仍是選民，應馬上查閱資格有沒有被取消。即使因不同原因被取消也如，也能趕上 7 月 2 日前再次登記成為選民，參與 11 月區議會和 2020 年的立法會選舉。再提提大家，「選民資料網上查閱系統」會在太多人使用時速度嚴重下降，甚至出現無法進入的情況，大家可能要按多幾次迫入系統，或等使用人數較少的時間才查閱。（筆者實測，晚上8-10時的使用人數最多，曾出現兩次無法進入的情況。）