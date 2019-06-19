《哈利波特：巫師聯盟》推出、香港非首發？要玩都有計！

數碼生活
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【哈利波特：巫師聯盟 / Harry Potter: Wizard Unite 手遊】期待已久、由《Pokemon GO》開發公司 Niantic 負責開發的《Harry Potter: Wizard Unite（哈利波特：巫師聯盟）》終於落實推出日期！不過香港人要玩，可能就要找找「特別方法」？

《Harry Potter: Wizard Unite》官方在不久前就正式發表了兩段遊戲的正式上市預告影片，在片中有大量勾起哈利波特 Fans 記憶的情節以介紹玩法，包括擊退催狂魔、搜集各式的神秘生物、以 AR 方式探索魔法世界等等，不過最重要的，還是在片尾揭曉了正式上架日期 － 6 月 21 日。

不過香港的玩家們留意，《Harry Potter: Wizard Unite》是次在 iOS 及 Android 平台上架暫時只限英國、美國，其他地區的 App Store、Google Play 需要官方在往後陸續更新覆蓋。

不過，按照過往做法，只要《Harry Potter: Wizard Unite》遊戲內沒有封鎖其他地區的玩家，我們仍可以透過更改手機帳號地區（iPhone 手機適用）、或是 APK 檔案（Android 手機適用）安裝並遊玩，想玩的朋友可以經以下連結熟習一下這些小秘技的步驟：

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