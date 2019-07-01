方便監控？美國白宮想立法廢除 Whatsapp、Telegram 訊息加密功能

Whatsapp、Telegram 近年來被受追捧，除了因為訊息功能之外，是因為他們更強調點對點的訊息加密（End-to-end Encryption），確保你與其他用戶之間的私人通訊不會被第三者截取。 但最近就有政府打算以法律手段廢除這種加密功能，而他們並非大家心目中的獨裁大國，而是 － 美國。

根據外媒報導，美國白宮、亦即特朗普的執政團隊，目前正在考慮要求國會立例禁止 Whatsapp、Telegram 等等通訊軟件使用點對點訊息加密，以讓執法機關可以更有力地調查毒品、兒童色情以及恐怖主義。美國國土安全委員會就此事已進行過會議，但最終未能夠達成共識。

Whatsapp 由2016 年起加入點對點加密功能，而 Telegram 更是由 2013 年推出起就強調自己擁有這個功能

一但議案上交國會，預料將會有一番激辯，事關私隱一直是美國、以至全球近來越發重視的人權之一，有人擔心一旦點對點加密功能被廢除，各國政府就可以更有效地得知社會運動參與者的通訊資料、繼而作出打壓；同時若然沒有加密，有心人士或會更容易得到手機用戶的個人資料。

然而另一邊廂，打擊罪案、確保人身安全似乎也意味著執法部門需要有獲得訊息資料的能力，美國執法單位如 FBI 已不止一次因為疑犯的手機上鎖、未能取得重要證據而需要尋求 Apple 等廠商協助，最後甚至要花大筆金錢找第三方解鎖手機。

資料來源：PhoneArena、Politico