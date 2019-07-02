Nokia 4.2 上手玩！千三蚊入門價玩齊 3 卡、水滴屏

Nokia 4.2 應該是大廠近年罕見，專門瞄準女性市場的小屏幕手機，亦一改近年入門級手機均使用大屏幕的「傳統」。Nokia 4.2 的 5.71 吋 HD+ 屏幕除可以輕易單手操控之外，更使用近年流年的水滴屏設計，配上粉紅色機身，非常搶眼。

Nokia 4.2 以小巧可以單手輕鬆使用的設計，加上類似多年前日系手機專玩顏色的 Pantone 式設計，能夠輕易成為同價位中一個非常突出的作品。以定價 $1,288 的價錢來說，Nokia 4.2 恐怕在外型一個環節幾乎錄得滿分的分數。

Nokia 4.2 的水滴屏只有 5.71 吋大小，是近期少數可以輕易單手使用的手機。（區慶威攝）

不過 Nokia 4.2 的優點亦差不多只是好看而已，配備 Snapdragon 439 處理器、3GB RAM + 32GB ROM、3000mAh 電池，手機使用 5.71 吋 720 x 1520 像素的 IPS LCD 屏幕，種種規格，翻譯作廣東話的話，只可以說僅僅達合格水平。

Nokia 4.2 全面睇（按圖放大）

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Nokia 4.2 可說是繼承廠商多年來製作入門機的功架，說得清楚一點，入門及中階產品從是 Nokia 多年來最擅長的戰場。Nokia 4.2 明顯並非對準一眾追求性價比的「Game 友」、「科技友」而製作，反而是準確瞄準一眾希望手機好看的同時，價錢可以相對便宜的太太、低用量的女性用戶。是故，Nokia 4.2 亦只設一種配色：粉紅，其他類型的用戶，可以安心將這款手機作為送禮的考慮。

以 Nokia 4.2 試玩 PUBG（按圖放大）

以 Nokia 4.2 頗為有限的效能試玩 PUBG，只能夠選擇以最低的「流暢畫質」去進行遊戲，不過遊戲過程還算非常暢順，記者試玩的過程也可以撐到最後的安全區。另外，以分割畫面同時收看 YouTube 及瀏覽 Facebook 亦沒有問題，對於一般用途的用戶來說，效能是足夠應付的。

Nokia 4.2 試拍（按圖放大）

Nokia 4.2 的 1300 萬像素 + 200 萬像素的主鏡頭組合是屬於不達標的一個環節。日光拍攝雖然沒有特別問題，但夜景拍攝的雜訊控制明顯差強人意，不太及得上現時一般手機的要求。另外前鏡 800 萬像素鏡頭的拍攝質素比主鏡更可靠，似乎是這類型入門級手機的普遍現象。

總括來說，Nokia 4.2 沒有令人驚艷的性價比，不過單從外型來說實在非常討好，另外能夠輕易作單手操作的機身大小，在市場上亦並不多見，是一個值得加分的環節。另外，手機使用最新的 Android 9 Pie 系統，而且廠商近年亦會在最短時間內保持手機第一時間接收到更新，亦是可以考慮購入的因素。Nokia 4.2 雖然只有 32GB 儲存空間，不過就同時支援雙 nanoSIM 加 microSD 的 3 卡設計，算是彌補了記憶不足的問題。