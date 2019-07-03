Apple 正研發雙螢幕產品？似 iPhone 又似 iPad 比摺疊屏更先進？

近年手機的螢幕規格開始走到樽頸位，螢幕的空間都差不多用盡，開始有手機廠商轉向開發雙螢幕，以及摺屏的產品。Apple（蘋果）看來也不甘示弱，有消息指 Apple 突天荒開發雙螢幕產品，如果消息確實，智能產品界將會出現新一輪的波瀾。

雙螢幕 iPadOS 產品

根據 IHS Markit（國際研調機構）消費電子產品副總監Jeff Lin表示，Apple 正在開發一種新的流動裝置，使用 iPadOS 類似的軟件，裝置將會擁有雙螢幕。雙螢幕設計已經不其他廠牌的產品和概念中早就看到，而 Apple 流傳的這個產品，雙螢幕將會是 MacBook 的螢幕大小。換言之，單螢幕就會比 iPhone 大，而雙螢幕使用時，更比現時的 iPad 大，如果加入摺屏功能，可能會成為 iPhone 和 iPad 之間的超強產品。

雙螢幕的 Apple 裝置，將會如圖中一般嗎？整體大小，以及摺疊方法將會是最大的設計煩惱（01 美術設計圖片）

Microsoft 雙螢幕 Surface

The Verge 早前已經傳出，Microsoft（微軟）會推出一部雙螢幕的 Surface。這款新產品將配備 2 個 9 吋的螢幕，比例為 4:3，兩個螢幕同時使用則有 13 吋，比例為 3:2。而且，將會運用傳說中的 Windows Core OS。Jeff Lin 認為 Apple 開發雙螢幕產品，正是用才對抗 Microsoft，緊貼業界推出雙螢幕的潮流。

推出無期？

據估計，Apple 雙螢幕產品會具備 5G，因此應不會在短期內推出市埸，最快也要到 5G iPhone 推出後才能見到其真身。雖暫時沒有太多的消息，不過從多間公司都開發著手摺屏和雙螢幕時，就算有點馬失前蹄，但仍能看到這是大勢所趨。而 Apple 也有不少雙螢幕的專利，因此將來會推出雙螢幕產品也很合理。