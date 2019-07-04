日本畫家可愛GIF教睇戲禮儀　善用Apple Watch劇院模式免做缺德人

每次去戲院睇戲都是一埸賭博，不是怕電影不好看，只是怕旁聽坐著影響氣氛的西客。在黑暗和不許電影以外聲音出現的戲院中，一個小動作和燈光，都會影響到別人。小問題大家可能都會忍，但持續出現的騷擾，難免引發出不必要的爭執。日本有插畫家就畫出多個不同的睇戲無品行為，並做成 GIF 圖，大家又覺得哪個才是最討厭的行為呢。

細數戲院無品行為

日本 bloggerよざひかる（Yoza Hikaru）把不同的戲院無品行為畫成插畫，但不只單純把各個行為畫出來，而是製成了一個小遊戲。大家可以到 Twitter 中抽籤，選出兩個不同的戲院客人坐在「你」左右兩邊，當中只有一個是規矩的好鄰座。在插畫中，有兩個行為是筆者去戲院不想遇到的，包括使用手機和陌生人嚴重侵入自己的位置。使用手機的問題，對筆者來說不是那些忘記校靜音的，反而是在視線範圍有大螢幕外的強光（「EXIT」早習慣了，已經它必須存在），這樣非常容易令人抽離電影。

先給大家看最好的組合，大家都守規矩（Twitter：@HikaruYoza 圖片）

其次，就是侵入自己座位的陌生人，睇戲雖然有很多人同時一起看，但其實是非常個人的活動，整個過程都是每個人和電影兩者間的互動。有很多人喜歡霸住把手，甚至全身傾向別人的位置，嚴重影響別人的空間。當你要經常留意身邊的人有沒有向你靠太迎的時候，套戲有多好看也完全是徒然。

點圖放大看睇戲無品行為插圖：

+ 6 + 5 + 4

Apple Watch 劇院模式

隨時代的進步，每個人身上的智能裝置越來越多，同時能影響別人睇戲的機會也提升了。以往只要關手機或靜音即可，現在連手錶也要管理好。睇數小時的電影，身體少不免會郁動一下，當手腕提起一點時，手上的 Apple Watch 就會開啟螢幕，這種螢幕光已足以影響到別人。使用 Apple Watch 的用家可能不知道，其實手錶上有一個「劇院模式」的功能，只要打開時，手錶螢幕就能保持關閉，以及開啟靜音，只有點擊螢幕或側邊按鈕才會打開螢幕。

睇戲無品行為 GIF 圖抽籤遊戲（按此進入）