印度爸為兒子取名「Google」盼子女夠高科技博學　下一胎更誇張？

正所謂「唔怕生壞命，最怕改錯名」，父母可能根據風水命理為子女改名，希望五行能有所幫助（並不鼓吹迷信）。或者把父母的寄予放入名字之中，如「樂」﹑「健」等取字，希望子女可以快樂﹑健康等。但對子女來說，跟自己一世的名字（除改名外）最重要的可能是，不會被人拿來取笑，尤其在成長的階段，一些不禮貌的別名大多在這時出現。不過，印度就有一個父親不理旁人的眼光，竟然幫兒子取名為「Google」，到底原因是什麼呢？

兒子你以後就是「Google」

印度這一位父親，與中國人有差不多的想法，希望兒子的名字有意義。思前想後，萬萬都估不到他會想到這一個名字「Google」。沒錯，就是你我每天都用來搜尋網絡資源的 Google。這位父親在決定「Google」前，也曾考慮過幾個相關的名字，包括 Windows、iPhone、Microsoft 和 iOS，而最後才拍板決定用「Google」。

寄予厚望？

每個父母都想自己的子女能夠出人頭地，就算不是也希望他們能開心健康。這個印象父親好像有點貪心，希望兒子如 Google 出色，還是說想他有如 Google 般上知天文，下知地理呢？而且，他甚至不為兒子取中間名和登記姓氏，在出世紙中只顯示「Google」，只把重要突顯。據了解，就連他的母親一開始也覺得尷尬，不直呼其名，到後到才接受到用「Google」稱呼，筆者開始擔心他長大後會受到多少欺凌問題。

下一胎再玩多次？

改完「Google」後，這名父親好像仍未放棄，已經想好了下一胎叫什麼，竟然是「Whatsapp」，難道他想下一胎可以像 Whatsapp 般「能言善辯」嗎？雖然香港也有過「激烈的海膽」和「荷蘭勁」的例子，但這種直接用知名公司品牌名稱的情況，不會有法律上的問題嗎？再者，如果同英文角度看的話，改「Apple」總比「Whatsapp」好吧，更不說當初考慮過的「iOS」......