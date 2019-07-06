iPhone XR 有 5G？　用戶原來不清楚自己手機功能

iPhone XR 都用到 5G？美國最近有一項消費者調查，訪問大約 2000 名智能手機用戶，發現原來當中大部分用戶未必清楚自己使用的手機型號，連手機支援 NFC、防水亦未必知道，部分甚至誤以為自己使用的手機已經支援 5G 網絡。

根據 9to5Mac 的報道，美國的易手電子產品交易平台 decluttr 近日就進行了一項調查，訪問了美國大約 2000 名智能手機用戶，關於他們對自己手機的認知，得出的結果卻非常有趣。受訪的用戶中大部分都曾經在過去一年更換新手機，其中：

美國電子產品交易平台 decluttr 近日進行調查，發現大部分用戶均不清楚自己手機功能，包括以為自己手機已支援 5G。（林勇攝）

31% 的受訪者因為舊手機壞了，所以選購新手機；而排第二有 26% 的受訪者，需要一台更快的電話。

43% 的受訪者消費 US$500（約港幣 $3,897）或以上更換新手機；86% 的受訪者覺得更換新機的價錢物有所值。

只有大約一半的受訪者，能夠從一系列同廠手機圖片中，辨認出自己正在使用的手機型號；而其中辨認率最高的是 Samsung S9+，有 71% 的用戶能夠準備辨認出自己的 S9+ 手機。至於 iPhone 7 及 iPhone XR 的用戶當中，各只有 44% 可以成功辨認自己的手機。

從圖表中可見，大部分 Samsung 的用戶相對 iPhone 用戶，更能夠成功辨認出自己的手機型號。（decluttr）

雖然 Samsung 用戶相對更熟悉自己的手機型號，不過當中少於 40% 的 S7、S8 及 S9 用戶知道自己的手機支援無線充電。

iPhone 用戶方便，只有 14% 的 XR、XS 及 X 用戶知道自己的手機支援 NFC。

只有僅多於一半的用戶，知道自己的 X、XS 及 XS Max 支援防水功能。

美國 4 大網絡商用戶中，誤以為自己手機已經支援 5G 功能的用戶比例。（decluttr）

美國的網絡商正在大力宣布 5G 網絡，令不少的用戶誤以為自己的手機已經支援 5G 功能。在美國 4 大網絡商之中，AT&T 有更多用戶誤以為自己的手機支援 5G 網絡，其中包括 48% 的 Samsung 用戶及 47% 的 iPhone 用戶。

其實美國的 5G 網絡暫時仍未正式啟用，而支援 5G 的 iPhone 型號，估計最快亦要 2020 年才正式登場；至於支援 5G 的 iPhone XR 後繼機，更可能要等到 2021 年。