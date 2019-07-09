夏天iPhone／Android手機過熱？手機極速降溫秘技 10 式即刻學

手機過熱，熱到 Hang 機？相信使用 iPhone 的朋友，應該有機會在夏天的時候，見過手機過熱暫時無法使用的畫面，同樣的情況其實 Android 亦不能倖免。手機過熱除了無法操作外，其實更有燒機的危險，夏天將至，不如一齊學下 10 式手機極速降溫秘技。

iPhone、Android 會在熱到 Hang 機的時候暫停運作，當然並非一個「貪得意」的功能，而是因為手機過熱，隨時可以引致燒機，甚至會令電池短路繼而爆炸！尤其是香港的夏天，動輒 30 至 40 度高溫，大家隨時可能遇上手機過熱的情況。要讓手機極速降溫，其實是有方法的！

立即關機

手機若果顯示過熱情況，關機未嘗不是一個退一步海闊天空的做法。（區慶威攝）

最無可奈何的情況，立即關上手機其實是最安全，亦都是最快可以令手機降溫的方法。坊間有一些比較偏門的方法，例如將手機放入冰箱，或者放入水中降溫。前者會因為手機的餘溫，在冰箱裡的時候在底板上產生水氣，反而更快令手機因為受潮而出現問題。至於後者，就算手機是防水設計，亦不建議大家長時間將手機放在水中作為降溫的方法。

打少陣機

在高溫的室外玩《PUBG》，絕對是考驗手機耐熱程度的行為。（截圖）

不論各位玩的是《PUBG》或者《Pokemon GO》，其實用手機玩遊戲，有機會同時令手機的屏幕、揚聲器、CPU 處理器、GPU 圖像處理器等長時間高效運作，本來已經會令手機溫度在短時間內提升；若果大家堅持在室外高溫環保「煲 game」，真係隨時玩死機。

過熱時啟用低電量模式

啟用「低電量模式」，可以降低手機處理效能，減低熱力的產生。（區慶威攝）

不過 iPhone 或者 Android，在電池下降到一定水平（一般 20% 以下），都會自動啟用低電量模式。其實低電量模式可以降低手機的效能，及停止 Apps 在背景運作，用戶在手機過熱時，可以手動開啟低電量模式，可有效為手機降溫。

iPhone 用戶可以在「設定」>「電池」當中找到「低電量模式」。

Android 用戶因應不同廠商，操作可能會有些微分別，不過一般都可以在「設定」>「電池和性能」中找到「低電量模式」或「省電最佳化」一類的相關設定。

不要一邊充電一邊使用手機

一邊充電一邊使用手機，會令電池溫度大幅提升。（GettyImages）

充電的時候，電池因為進行化學反應去儲存電量所以會產生溫度。若果一邊使用手機，一邊又以「尿袋」充電，除了會快速損耗電池的壽命外，更會比一般充電產生更多熱量。若果在炎熱的室外一邊用手機一邊充電的話，更加會熱上加熱。

關閉沒有使用的個人熱點

在使用完個人熱點後記得關上，可以省電，亦可以避免手機過熱。（區慶威攝）

有時候大家將手機設定為個人熱點，但在連接過後卻忘記關閉。iPhone 一般會在逾時後自動切斷連線，但 Android 手機可以設定無限制逾時時間，若果忘記關閉個人熱點，除了會大量浪費電量之外，亦會令手機溫度不斷提升。

使用知名生產商的保護套

使用知名品牌製作的手機套，一般散熱效果都會更出色。手機過熱的時候，亦可以嘗試除下手機套幫助散熱。（區慶威攝）

雖然在下一向不建議大家「裸機」，不過揀選保護套時，適宜選擇有名氣的品牌，或者以保護框形式設計的保護套，一般來說都可以提供較佳的散熱效果。另外，全機機身包膜雖然好看，不過在散熱表現一般較差。若果真的覺得手機過熱的話，暫停使用手機，再將保護套除下，可以是加快散熱的一個方法。

仲有 4 招手機極速降溫秘技（按圖放大）