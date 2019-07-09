手機過熱救星！日本散熱神器10分鐘降17度　當退熱貼人用都得？

數碼生活
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近日，香港經常有戶外活動吸引到不少人參加，如野餐﹑音樂會等。在烈日底下，拿出手機用兩用好快就有過熱的情況，甚至因為過熱關令系統變慢。另外，用來玩一些配置要求較高的遊戲時，只是數分鐘也會有過熱的問題。日本就有公司推出了針對性產品，可以迅速為手機散熱，意想不到的居然可以當退熱貼用？

極速散熱

長時間使用手機或在烈日下使用，機背就會傳來熱氣，甚至出現網上傳出可以用來煮太陽蛋的笑話。手機過熱有機會導致短路，影響到電池的壽命，因此用家必須正視過熱問題。不過，當你正在食雞（《PUBG Mobile》）或玩傳說對決時，不能因過熱就扔下隊友關掉手機，但應該如何冷卻手機呢？日本有公司推出手機散熱器，並非只用風扇散熱，更用到半導體通電製冷。因此，只需約 10 分鐘，就能令手機表面溫度下降約 17 度。

多功能散熱

散熱器可以直接貼在機背，或加裝 U 型架夾住手機兩側使用。當裝上 U 型架時，更能當作手機托，安放在桌面上一邊睇片，一邊為手機散熱。而且 Thanko 表示，除了貼在手機背進行散熱外，還可以放在前額和頸上使用。近日陽光猛烈，看到不少人走上街頭時都貼上退熱貼，可能這個產品能代替退熱貼，只要插上電源就能重覆和持續使用。

使用限制

這類手機散熱器都有一個缺陷，就是不能隔著手機殼使用，一來可能會應該平時操作的手感，二來減少了散熱時對手機的保護（部分人對沒有使用手機殼存有恐懼）。加上，散熱器需要駁電使用，因此要長期連接住 USB 供電，外出使用即要靠「尿袋」供電，如果備有獨立電池應該更方面使用。

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手機過熱解決方法

除了向上介紹的外置產品，用來幫助手機散熱外，其實還多很多難令手機減少出現過熱問題和散熱的方法。宅民黨早前就教了大家十招，其中更有一些只要改變系統設定，就能有效降溫，想知方法？即睇以下連結：

夏天iPhone／Android手機過熱？手機極速降溫秘技 10 式即刻學

手機散熱器官網（按此進入）

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