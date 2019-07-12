真Iron Man MK2戰衣面世　3D打印創奇蹟唔止Cosplay更識飛．有片

數碼生活
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MARVEL MCU超級英雄電影《鐵甲奇俠 Iron Man》創出了復仇者10年盛世，可是隨住羅拔唐尼完約Tony Stark一角也離開了大家。相信九成影迷都夢想過自己有穿起Iron Man盔甲的一天，但無論如何Cosplay都只能得個樣，到底有沒有人可以一飛沖天？答案是有的！

美國著名科技狂人Adam Savage於Discovery的新節目《Savage Builds》中作了一個驚人嘗試，就是「打造鐵甲奇俠盔甲（Iron Man suit）」而且更標榜「真（Real）」字，點真法？就是能飛上天！在節目企劃中，他聯同Gravity Industries Ltd主腦人物Richard Browning透過該公司製作的「Daedalus suit」打造盔甲。不知大家有否印象，前兩年在網上瘋傳一段影片，片中男子穿上一套黑色的裝置，雙手戴住噴射器，然後真的可以在湖面飛行，這正是「Daedalus Mark 1」的試飛片段。

美國著名科技狂人Adam Savage於Discovery新節目《Savage Builds》中成功造出了一件可以飛的Iron Man Mark 2戰衣。（官方圖片）

今次雙方就以此技術加上3D打印，混合了鈦合金材料，成功打造出Iron Man Mark 2戰衣，不止可以穿上身還能飛起來，雖然礙於「Daedalus suit」本身設計盔甲還是有個大背包和手上有4支噴射器，外觀有欠完美，但此盔甲在測中已證實可以防彈，實在很驚人，如果繼續研發下去，難保不久將來我們真的可以見到Iron Man在天上飛過。

點圖放大：

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防彈測試影片：

關於Iron Man Mark 2戰衣

原著Iron Man的戰衣多不勝數，不知大家心中最喜歡哪一件？不過在電影中「Mark 2」卻是極重要的存在，Tony Stark在山洞製造完第一件戰衣逃生後，回美國正式發明的貼身戰衣就是Mark 2，為後來的一系列作品定下基礎，由於Mark 2是測試之作，沒有武器也沒有防寒裝置，令Tony飛得太高差點凍死，相信有看首集電影的朋友都記得此情節。一身銀色的Mark 2在後來「送」了給美軍成為「War Machine」，因此說Mark 2是Iron Man戰衣中最具代表性的一件也絕不為過。

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3D打印的出現令很多天馬行空之想法得以實行。（影片截圖）

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