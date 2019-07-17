【Canon．RF85mmF1.2實測】黃金焦段人像鏡皇！F1.2大光圈最吸引

有這樣一支單反鏡頭，幾乎每一位攝影人都聽過它的大名，這便是佳能EF 85mm f/1.2L II USM，俗稱「大眼睛」，黃金焦段、超大光圈再加上自動對焦，使其成為了很多玩家夢寐以求的人像裝備。今年五月，佳能推出了全新的RF 85mm F1.2 L USM鏡頭，適用於自家全幅微單，那麼新一代「大眼睛」會帶來怎樣的表現呢？今天筆者將為大家帶來詳細評測。

全畫幅人像新鏡皇

熟悉單反的讀者都知道，原廠F1.2光圈自動對焦鏡頭一直是佳能引以為傲的優勢之一，而在全幅微單時代，佳能再次憑藉RF 50mm F1.2 L USM、RF 85mm F1. 2 L USM這兩支超大光圈怪獸，展示了自己在光學設計領域深厚的技術積累。

話說回來，此次我們評測的RF 85mm F1.2並非原有單反頭的「改口」，而是採用全新的結構及鏡片用料，從參數表上不難發現其整體配置非常有誠意。搭配佳能EOS R機身，該鏡頭在實拍中能夠帶來全面優異的表現，成像上幾乎沒有什麼缺陷，因此筆者給它打出了9.3分的綜合成績，這也是目前我們打出的最高分。

當然，鏡頭本身的素質與其體積、價格向來是成正比的，這點在全幅像場下尤為明顯，RF 85mm F1.2 L USM鏡頭的最大口徑達到103.2mm，重量超過1公斤，官方售價為17699元，很顯然這是一支定位高端玩家的頂級鏡頭。評測的第一部分，那麼我們先來看看它的外觀設計有何玄機…

點擊圖片，看佳能RF 85mm F1.2 L USM鏡頭的整體規格及評分▼▼▼

做工優異操控合理

拿到這支鏡頭，第一反應就是「大」，搭配佳能EOS R全幅微單機身看起來非常威猛，約1195克的重量則使其成為了攝影人理想的「健身器材」。鏡頭本體採用亞光黑色的磨砂材質塗層，有著良好的防滑、防污效果，再加上合理的前後重心配置，實際拍攝的握持手感還是很不錯的，並不像看起來那麼吃力。

鏡身細節上，可以看到這支RF 85mm F1.2 L USM有著簡約的風格，整體做工紮實且細緻，鏡身上僅提供對焦環、操作環，其中對焦環是平滑設計，操作環則是逐級阻尼設計，便於我們精確設置參數。操作環的功能允許自定義，這也是佳能RF鏡頭的一大特色，滿足專業玩家高效操控的需求。

操作撥桿方面，該鏡頭提供了AF/MF切換、對焦範圍選擇兩個撥桿，支持在全部範圍、1.5米至無窮遠兩個檔位之間進行選擇，對於人像拍攝（尤其是外拍）而言是個很實用的功能，可以進一步提高對焦效率。

前鏡組這塊，這支鏡頭的濾鏡尺寸為82mm，配有佳能ASC鍍膜（可以看到其鍍膜呈綠色及黃色）。同時還採用了BR光學元件、UD鏡片、研磨非球面鏡片等配置，帶來了出色的成像素質，具體實拍表現筆者在後文中有詳細測試。值得一提的是，這支鏡頭採用了內對焦的設計，整個前鏡組是完全密封的，進一步增強了鏡頭本身的防護性與耐用性。

點擊圖片，看佳能RF 85mm F1.2 L USM鏡頭的細節位▼▼▼

配件方面，佳能RF 85mm F1.2 L USM鏡頭搭配的是型號為ET-89的遮光罩，尺寸同樣不小，幾乎和鏡頭本體差不多長，能夠遮擋不必要的入射光線，從根源上減少眩光鬼影，外拍時尤其建議攜帶。總的來說這支鏡頭有著優異的做工與合理的細節設計，接下來一起看看它的畫質表現。

鏡頭搭配遮光罩效果，建議外拍玩家攜帶。（中關村在線）

全開即有高解析力

需要說明的是，本文中的測試均以佳能EOS R機身為平台，並且由RAW格式圖片直接導出，取消了一切機內、後期校正設置，最大限度地還原這支鏡頭的真實成像水準。先看畫質部分，筆者照例採用「分辨率標板讀數＋實拍截圖」的雙重測試方法。

EOS R最高輸出圖片尺寸為6720 × 4480，因此理論上其橫向分辨率讀數的極限值為3360。從數據結果來看，佳能RF 85mm F1.2 L USM鏡頭在F1.2全開時即具備相當高的解析力，中心讀數3300（與滿分3360差距極小）；收縮光圈後，從F1.4至F11均能跑滿3360線，即使到F16的最小光圈也能達到3200線。

分辨率測試結果，這支鏡頭的銳度表現相當好。（中關村在線）

再來看實拍銳度測試。為了更好地展示該鏡頭在中心、邊緣區域的解析力，筆者先針對遠處同一焦平面的建築進行了逐檔光圈拍攝（避免由於焦點位置不同而出現模糊），一起看看實拍放大後的清晰度。

可以看到這支鏡頭在F1.2到F16的光圈下，都能帶來全畫面清晰的成像效果，無論中心還是邊緣區域都有著豐富的細節表現。綜合雙重測試的結果來看，該鏡頭在各檔光圈都有著足夠高的可用性，這樣的銳度表現非常出彩。

點擊圖片，看佳能RF 85mm F1.2 L USM鏡頭的實拍銳度測試▼▼▼

當然，作為一支85mm鏡頭，其在人像方面的解析力同樣值得關注。從上面的實拍作品及放大效果來看，即便在F1.2全開時，這支鏡頭依舊能帶來極為銳利的細節表現，放大後模特眼部、合焦處的髮絲部分都非常清楚，用戶可以放心使用最大光圈進行拍攝。

點擊圖片，看佳能RF 85mm F1.2 L USM鏡頭的人像解析力實拍▼▼▼

色散眩光抑制極佳

之後來看其他光學素質表現。首先是色散，RF 85mm F1.2 L USM鏡頭配備了佳能的BR鏡片，對於大光圈下容易出現的色像差問題有著很好的抑制能力，這也是佳能繼EF 35mm F1.4L II USM之後第二款採用BR技術的鏡頭。一起看看其色散抑制能力如何。

坦白來說，筆者之前也曾測過各種高規格的鏡頭產品，但在色散方面，佳能這支RF 85mm F1.2 L USM還是讓我吃驚不小：光圈全開時，明暗對比強烈的高反差區域並未出現紫邊、綠邊問題，如此徹底的色散抑製筆者也是第一次見。作為一支F1.2超大光圈鏡頭，能做到這點實屬不易，必須給個讚。

即使在F1.2大光圈下，這支鏡頭依舊沒有出現紫邊問題。（中關村在線）

除了色散之外，眩光也是令很多攝影人頭疼的問題，很多鏡頭在小光圈下「見光死」，就是因為鏡頭眩光產生的鬼影會干擾畫面，影響成像。針對這支鏡頭的眩光抑制能力，筆者採用了一個相當暴力的測試方法：直接用點光源在近距離水平位置直射入鏡頭，模擬室外強烈的逆光環境。那麼，結果如何呢？

可以看到，這支鏡頭在眩光抑制方面同樣帶來了出色的表現，常用大光圈下的輕微眩光基本可以忽略不計；小光圈時僅在光源周圍出現了點狀光斑（這是由於鏡頭內部鏡片反射而形成，幾乎所有鏡頭都無法避免），而畫面中其他部分並沒有出現多餘的鬼影現象。總的來說得益於出色的鍍膜技術、鏡片材質及結構設計，該鏡頭對於色散、眩光問題有著極佳的抑制能力，讓用戶可以隨心所欲地進行逆光拍攝。

焦外方面，作為一支F1.2光圈的中焦鏡頭，其虛化能力無需多言，我們主要看看焦外光斑的表現。從上面的測試圖來看，新鏡頭焦外光斑還是很圓潤的，另外光斑內並沒有出現明顯的「洋蔥圈」問題，可見其鏡片研磨水準非常高。

點擊圖片，看佳能RF 85mm F1.2 L USM鏡頭的眩光抑制及焦外的處理▼▼▼

再者是暗角及畸變表現。常見鏡頭在大光圈下的暗角問題是很難避免的，而從上面的測試GIF圖來看，這支鏡頭僅在F1.2、F1.4時出現了輕微暗角，到F1.8時已經基本消失，這樣的暗角抑制能力同樣屬於上乘。

暗角展示，可以看到在F1.8時基本就已經沒有暗角了。（中關村在線）

而在畸變方面，85mm作為中焦段，通常情況下容易出現枕形畸變。不過從實際測試的效果來看，這支鏡頭基本做到了橫平豎直，其在畸變抑制上也有著很出色的水平。綜合來看，佳能這支RF 85mm F1.2 L USM鏡頭有著全面優異的光學素質，面對常見的色散、眩光、暗角、畸變等問題都有著非常好的抑制能力。

機內RAW文件原圖直接導出，可以看到該鏡頭已經做到了橫平豎直。（中關村在線）

高端人像攝影必備

寫到這裡，筆者對於佳能RF 85mm F1.2 L USM鏡頭的評測內容基本已經結束了。不得不說，佳能這支新時代的「大眼睛」是一款非常卓越的鏡頭：全開即可用的銳度，全面無死角的光學素質，優異的機身做工，乃至碩大的鏡頭體積和重量……實際測試中它的優異表現，給筆者留下了非常深刻的印象。

作為一支85mm焦段鏡頭，顯然人像攝影才是其大顯神威的領域。中焦段加上F1.2大光圈，虛化能力肯定是一流，但除此之外，這支鏡頭還具備鮮豔且不失自然的色彩風格、柔和自然的焦外效果，同時在抓拍中有著足夠快的對焦速度。過硬的鏡頭素質配合佳能EOS R機身的出色性能，為筆者帶來了舒適、高效的人像拍攝體驗。

點擊圖片，看佳能RF 85mm F1.2 L USM鏡頭的人像實拍▼▼▼

的確，RF 85mm F1.2 L USM是一支非常理想的人像鏡頭，但這並不意味著其只能用於人像攝影。事實上，極佳的鏡頭素質再加上果斷的對焦，使其在靜物特寫，甚至動物抓拍中都能帶來出色的效果，這也是筆者此次評測中的意外收穫。

點擊圖片，看佳能RF 85mm F1.2 L USM鏡頭的靜物及動物抓拍效果▼▼▼

如果說要給這支鏡頭一個評價，筆者認為可以用「極致」來形容。佳能的目的其實非常簡單，就是不惜一切代價，做出一支在各方面素質都能達到頂級水準的大光圈人像鏡頭，於是有了這支RF 85mm F1.2 L USM。儘管碩大的體積、啞鈴般的重量讓人忍不住吐槽了好幾次，但面對絕佳的成像表現，你會發現這一切都是值得的，這就是為高端人像攝影而生的鏡頭。

毫無疑問，佳能RF 85mm F1.2 L USM是一支頂級人像鏡頭。（中關村在線）

【本文獲「中關村在線」授權轉載】