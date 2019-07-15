中國公幹旅遊「翻牆」上網必讀：嚴選手機專用免費 VPN 工具

到中國大陸公幹、遊玩，想要用到 Facebook、Whatsapp 的話，就必須要「翻牆」，亦即是利用 VPN 技術，繞過中國大陸的網絡長城才可以成功與國際服務進行連線。 早前我們就為大家介紹過保證安全、又難以被中國有關部門封禁的自建 VPN 方法；不過若非經常往返內地，只是突然有需要逗留幾日的話，要另外付費的自建方案的確不是人人樂用。故今日我們也帶來幾個有提供免費連線、同時有一定安全保證的 VPN 服務供大家參考，方便各位回內地遊玩時可以放心打卡、通訊！

免費 VPN 的潛在風險

現在於 Google Play、App Store 上隨便搜尋「Free VPN」，回傳的 Apps 數量少說也有幾百個，個個都表明自己是「免費」的，當然不少用戶二話不說就下載了擺在頭幾位的 Apps，但這樣做其實相當不智。



上次在介紹《Outline》方案時解釋過 VPN 背後的原理，乃是另外設置一個伺服器，將你上下載的資料經由中國網絡長城以外的管道進行傳輸，沒錯這樣做是可以令你的資料免於落入中國政府部門之手，然而這些資料卻全部可以由 VPN 用到的伺服器截取。除了個人資料如信用卡號、密碼等等可能會成為不法份子的騙財資本，有傳聞更指某些免費 VPN 服務乃暗中為中國政府工作，他日「翻牆」上網成為違法行為後就是算帳之時。

故我們挑選免費 VPN 時，除了方便連接、流量夠多之外，亦要考慮到安全問題，有較長營運歷史的服務自然也有一定的品牌保證，以下就介紹幾個筆者親身體驗不俗的 VPN 服務，全部支援 iOS、Android 兩大手機平台，免付費就享用到「翻牆」服務，需要的可以全部預先安裝在手機當中，即使其中一個失效都有其他頂上。

1. Wind Scribe - 免費 10GB 流量

以 VPN 服務而言，流量就是一個收費指標，而為了暢快上網，用家當然是越多流量越好。出身至加拿大的 VPN 服務 Windscribe，基本免費流量為 2GB，一般使用算是僅僅夠用，不過如果註冊後確認 E-mail 的話，就提供了最多 10GB 的免費流量，隨時用足一個星期都未用得完。



除了流量夠多之外，Windscribe 亦都是少數有提供香港伺服器選擇的 VPN 服務之一，香港人翻牆連上香港網絡服務就更為方便。

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2. Tunnel Bear － 勝在設計友善、伺服器多



Tunnel Bear 在 VPN 界別都可算享譽盛名，不過卻是出了名的「少流量」，免費用戶的基本流量只有 500MB，不過就勝在應用介面夠簡單、可愛，全 App 以棕熊與隧道為主角，而且伺服器選擇亦的確夠多，按兩三個鍵就即到。



另外，如果 500MB 流量真不夠用，仍然有幾個途徑可以讓用戶增加流量，包括在電腦安裝 Tunnel Bear、在 Twitter 上推薦、或是推薦朋友使用等等，每個都可以額外加上 1GB。

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3. hide.me － 不需註冊都一樣可以用

如果只是需要在短時間內使用、流量不多的話，要註冊一個戶口似乎有點浪費時間，hide.me 就是其中一個免費、而且不需要註冊就可以啟用的 VPN 服務，雖然免費就只得 500MB 流量，但短時間用也已足夠。



當然，如果有需要的話，一樣可以用 E-mail 註冊，獲得每月 2GB 的 VPN 流量。

4. 「1.1.1.1」－ 意想不到有 VPN 功能的服務



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最後介紹的 1.1.1.1，是出自網絡服務公司 Cloudflare 的免費服務，本身其實並非 VPN，而是繞過你的互聯網供應商，不讓他們知道你上網瀏覽過甚麼資訊，旨在得到更安全私密的上網體驗。



然而意外地，1.1.1.1 在中國大陸上網時居然也可以發揮 VPN 的功能，在連上本身並未翻牆的 Wi-Fi 後，開啟 1.1.1.1 也可以用到 Facebook、Whatsapp 等等服務，但相比起其他正統的 VPN 服務，1.1.1.1 相對就沒有那麼穩定，但念在他一鍵啟動、免註冊、不計流量的份上，在開啟其他 VPN 之前，不妨先試試！

1.1.1.1 App Store 下載連結

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