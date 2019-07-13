WeChat Pay、支付寶、轉數快手機交中電電費　仲有$20優惠教你攞

數碼生活
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WeChat Pay、支付寶、轉數快由 7 月 15 日起，讓大家可以在手機繳交中華電力的電費帳單，毋須再排隊交電費，或者走到便利店作一系列麻煩的設定才可以網上付費，不怕唔得閒交。其中一種新方法付款，仲送一次 $20 優惠，即刻教大家攞！

大家交電費，可能已經習慣了臨截止日走去排隊繳費。雖然中電另外亦提供 PPS 繳費靈，讓大家可以在手機、網頁上繳費，不過 PPS 需要親身跑到便利店作一系列的啟用設定，亦到普及程度不算太高。所以今次中電加入 WeChat Pay、支付寶及轉數快 3 種新繳費方法，實在是一項德政！

收到電費單，大家只需要知道這個是帳戶號碼，就可以用手機輕鬆付款。（中華電力）

其中 WeChat Pay 更加會在 7 月 15 日至 10 月 15 日期間提供推廣優惠，用戶只需在推廣期內，在WeChat Pay HK的「優惠專區」內點選「好賞交電費」電費活動專區即可領取一張港幣 $20 電子現金券；在首次繳交電費滿港幣 $50 時，會自動扣除。以下就以 WeChat Pay 示範一下，繳付電費的方法：

以 WeChat Pay 加入中電帳戶及繳費（按圖放大）

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用戶若果以關注「生活繳費HK」官方帳號的方式繳費，WeChat 會於發單日及付費到期日前 3 日，透過通知提醒用戶。另外，WeChat Pay 最多可以加入 10 個中電帳戶，就算各位是大業主，坐擁 10 個單位，一樣可以透過這個方法一次過付款（或者幫親友付款亦可）。

支付寶 Alipay HK 繳付中電帳單方法（按圖放大）

除了 WeChat Pay 之外，中電亦新增了 Alipay 支付寶及 FPS 轉數快的付款方法。其中 Alipay 的繳費功能本身已經支援港燈及香港中華煤氣的付款，用戶只需要在 Alipay HK 中選擇「生活繳費」>「公用事業」，就可以找到新增的「中華電力」。Alipay 用戶更可以設定「自動付款」，每期帳單由 Alipay 自動幫用戶完全付費步驟，更加方便。

轉數快掃 QR Code

另外，中電亦開通了 FPS 轉數快付款功能，大家只需要利用自己所使用銀行 Apps 的轉數快功能，選擇「二維碼付款」，就可以掃瞄中電帳單上的 QR Code 付費。

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