貓咪專用床？解釋小貓喜歡睡在鍵盤的原因　機械鍵盤更吸引？

你有沒有試過，一打開電腦想工作或打機時，家裡的貓咪就會出來阻礙你，甚至睡在鍵盤上。近日，在 Twitter 上有一位日本網民上載了貓咪酣睡在鍵盤上，而且怎樣也叫不醒的片段。這段可愛貓咪睡鍵盤的短片在 Twitter 上引起了很多主人的共嗚，以及上載自己的貓咪睡在鍵盤的相片，但為什麼貓咪們會這樣愛睡在鍵盤上呢？

睡鍵盤的貓

懶洋洋的貓咪，有著自我的個性，無拘無束按自己的步調生活，日本這名主人也沒法搞定自己隻貓。打開電腦正想工作時，貓咪就睡在鍵盤上，起初打算叫醒貓咪，甚料到牠醒來一下後就推開主人的手。在無計可施下，唯有把牠推開，結果能否成功呢？大家自己直接看片段吧：

為什麼貓喜歡睡在鍵盤上呢？

筆者並不是養貓之人，看到這個 Twitter 後，以為只是單一情況，但發現有很多人都有共嗚，而且上載自己貓咪睡鍵盤的相片，才發現很多貓都有這個習慣。有日本網民就分析了貓喜歡睡在鍵盤上的原因：第一，因為貓咪的平衡體溫比人類高，而且比人對冷更敏感，因此會喜歡到溫暖的地方，亦即是時常聽到貓會躲在車底的情況。而筆電的硬件大多在鍵盤旁的位置，溫度會比較高，貓咪喜歡到筆電的鍵盤上睡覺，可能正是這個原因。

後面還有一隻貓，可以看到牠們其實睡在一部 MacBook 上，而主人亦正在使用電腦繪畫，不過貓咪不肯放開鍵盤（Twitter：@sashimipan666 圖片）

加上，貓咪對一些重複移動的事物和聲響會比較大反應，主人在鍵盤打字的上下動作和有節奏的打字聲，都容易吸引到貓咪的注意，就好似逗貓棒一般激起牠們的狩獵興趣。因此，當主人打開電腦打機﹑工作時，就會吸引了牠們到鍵盤上，在你兩側不斷「騷擾」。那麼，機械鍵盤的 RGB 效果和青軸的清脆打字聲，是否會更吸引貓咪走來玩呢？亦有人認為，這是貓咪單純地想吸引主人的注意，提醒你不要工作或打機太久，有時也有關心一下自己。

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