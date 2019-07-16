【香港書展 2019優惠】PayMe、支付寶等電子錢包購物有著數

香港書展 2019 有乜著數優惠？將會在 7 月17 至 23 日在香港會展舉行的書展 2019，PayMe 及支付寶用戶用電子錢包付費，買飛買書都有優惠！想去書展都有錢慳？即刻睇點攞著數。 （電子錢包優惠情報不斷更新中...）

香港書展 2019，用 PayMe 及支付寶消費，都可以攞優惠著數。到底用邊一個電子錢包，有什麼優惠，以下就為大家介紹。

支付寶買飛唔使排隊慳 5 蚊（按圖放大）

+ 5 + 4 + 3

支付寶 AlipayHK 與 Payment Asia，可以在手機支付寶 App 中直接購票，而且更每張飛更可以享有 $5 折扣優惠，用戶由即日起至 7 月 23 日下午 4 時 15 分前，都可以使用 AlipayHK 電子錢包購買門票，唔使再排隊買飛。電子門票會以 QR Code 形式寄到用戶的電郵，用戶可以在入場前列印，或者從手機展示二維碼即可入場。

另外，在支付寶的「商戶優惠」中，設有「香港書展」的專區，現時商務印書館、中華書局、Cosmopolitan、ELLE、Harper's BAZAAR、Esquire and ELLEMEN、天窗出版社、今日出版、東立出版集團有限公司等多個參展商均可以使用支付寶付款，再享有額外優惠。

例如在中華書局（1D – C02/1E – A16 攤位）可以用 $89 優惠價，購買原價 $198 的 Hedonic 藍牙耳機；在東立香港（HALL 1D-A22 攤位），可以用 AlipayHK 購買《新蠟筆小新》漫畫及產品滿指定金額，就有機會獲得《蠟筆小新》電影票 2 張（先到先得送完即止）。

AlipayHK 用戶，以 Apps 掃描指定商戶店內宣傳品上的「勁賞掃」二維碼，即可領取港幣 10 元電子禮券1張，以 AlipayHK 消費滿 $150 可以使用一張。每位用戶於推廣期可領取優惠最多 1 次，禮券於領取日起 72 小時內適用。另外，以 AlipayHK 在書展消費，並讚好 AlipayHK 及 Payment Asia 的 Facebook 專頁，可以參加抽獎，有機會獲得萬元旅遊套票及其他豐富獎品。

PayMe 買 $150 有 $20 回贈

PayMe 在書展提供現金回贈，不過每日總限額 1,785 單交易，即是大家早買早享受，遲買少一舊。（PayMe）

以 PayMe 在書展消費，每單一交易消費滿 $150，就可享港幣 $20 現金回贈至 PayMe 賬戶。用戶在書展購物之後，只要走到展覽廳1A（B-31 攤位）的 PayMe 攤位，出示有效交易收據，就可以即場獲得港幣 $20 回贈至 PayMe 賬戶，更有機會獲得特別版 PayMe 禮品。每位用戶每日最多可以享有 5 次交易回贈優惠，不過現金回贈優惠只適用於每日首 1,785 單合資格交易，名額有限先到先得！