採用「超頻」處理器！ASUS 官方確認 ROG Phone 2 真有其機！？

ASUS 在上年度推出旗下首部電競手機 ROG Phone，透過獨特的設計、為打機而設的配套，成功突破了市場旗艦機的單一局面，甚至影響了電競手機的發展格局。 ROG Phone 雖然頗為貴價，但銷售數字不俗，一直有傳 ASUS 會在今年「添食」推出續作，但一直只聞風聲、未見其機。但想不到在稍早之前，處理器廠商 Qualcomm 就率先爆料指 ASUS ROG Phone II 真的存在，而且還會繼續保留「超頻」的「傳統」！？

Qualcomm 在 7 月 15 日晚上就連同 ASUS 發布新消息，除了正式確認 ASUS ROG Phone II 真的正在開發當中，更透露消息指 ROG Phone II 將會採用超頻版本的 Qualcomm Snadragon 855 Plus 處理器，預料在打機表現方面會優於一眾 Android 旗艦機。

據官方資料所指，Qualcomm S855 Plus 的 Kryo 核心最高時脈可以提升至 2.96GHz，對比起沒有超頻的 S855，S855 Plus 的速度足足提升達 15%

上一代 ROG Phone，採用的就是超頻版本的 S845，當時以為同樣規格的機種會陸續有來，但 ROG Phone 卻是迄今為止唯一一部擁有此版本處理器的旗艦手機，這是否意味著 ROG Phone II 都是如此？

有趣的是，ASUS 與 Qualcomm 在發表了聲明以後，就沒有再公布任何其他資料，包括 ROG Phone II 的正式發表日期。

而其實 ROG Phone 系列的賣點，一向不止於運算能力，上一代的 Air Trigger 實體 L/R 鍵、多元化配套，算是癲覆了電競機的設計，不知今代又是如何？據可靠消息指，ASUS 將會在日內發表 ROG Phone II，就讓我們密切留意一下。