iPhone 即時停用 Face ID、Touch ID　一招預防不法份子強行解鎖

iPhone 的 Face ID、Touch ID 解鎖手機雖然非常方便，不過喜歡野餐的朋友，若果遇上全副武裝無痿妊症的不法份子，很有可能被對方強行搶奪手機解鎖。想自保，停用 Face ID、Touch ID 捷徑你要識！

iPhone 的 Face ID 人面解鎖及 Touch ID 指紋解鎖，雖然保安性高又非常方便，不過遇到不法份子，強奪用戶手機再強迫解鎖，實在是非常危險的一件事情。尤其香港人熱愛野餐，最近每個週末大家都一齊參與有益身心及香港健康的運動，不過卻有遇上沒有痿妊症不法份子的危機！雖然去野餐盡量不應該帶自己最新手機，但萬一大家遇上危險情況，其實是可以使用以下捷徑，去立即關閉 iPhone 的 Face ID 及 Touch ID，甚至可以設定作出求救。

iPhone X、XS 系列及 XR

iPhone X、XS 系列及 XR 只要同時長按音量鍵上向及側邊鍵就進入關機畫面，已經可以暫停 Face ID。（設計圖片）

最新的 iPhone X 系列開始起用 Face ID 人面解鎖，要關閉功能，大家有兩個方法。第一個方法比較簡單，其實大家只要長按側邊按鍵加調高音量鍵去叫出關機畫面，就已經可以成功關閉 Face ID 功能。

iPhone X、XS、XS Max 及 XR，連續快速按 5 下機身右邊的機側鍵，就可以啟動「SOS 緊急服務」。（設計圖片）

大家只有在 iPhone X、XS 系列及 XR 上，連續快速按 5 下機身右邊的機側鍵，就可以啟動「SOS 緊急服務」。不過在啟動這個功能的同時，iPhone X 系除了會暫停 Face ID 之外，更會撥打緊急電話（在香港即是打 999）。

雖然眾所週知，在香港遇到武裝不法份子，撥打緊急電話亦無補於事，不過「SOS 緊急服務」在撥打電話的同時，更可以同時向 5 位指定的緊急聯絡人發送求救訊息，而且會每隔一段時間向對方發送位置資訊（假設不法份子未有將你電話關上）。若果大家在出發野餐前，有向緊急聯絡人提及野餐事宜，朋友或者可以在出事的時候，尋求適當的協助，到賊穴進行營救。

當然，大家可以選擇在使用「SOS 緊急服務」時，會否自動撥出緊急電話。不過，緊急電話功能及向緊急聯絡人發送求救訊息兩項功能必須同時使用，這個就留給大家衡量了。

「SOS 緊急服務」及緊急聯絡人設定（按圖放大）

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iPhone 8 或以前型號的 iPhone

iPhone 8 或以前型號的 iPhone，就算進入關機介面亦不會暫停 Touch ID，所以大家必須要使用「SOS 緊急服務」去暫停。要使用「SOS 緊急服務」，iPhone 必定要已經升級至 iOS 11 或以上，然後同時長按調高音量鍵及右邊的機側邊，就可以進入「SOS 緊急服務」介面，令 Touch ID 暫停運作。