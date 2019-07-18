有一款叫筋膜槍的東西風靡健身圈，先是很多專業運動員在比賽間歇使用筋膜槍放鬆肌肉，後來筋膜槍逐漸擴散到健身圈的專業人士，各大健身房私教和健身愛好者也逐漸開始用了起來。那麼筋膜槍究竟是乾什麼用的，要怎麼用，有什麼效果，有必要買嗎？接下來咱們就逐一回答這些問題。

1、什麼是筋膜？

筋膜是人體締結組織的胚胎組織，是聯結關節、肌肉的一種組織。我們的人體由骨骼、肌肉和筋膜組成的，筋膜把肌肉約束在骨骼之上，所以它十分堅韌。打個比方來說，人體外部組織就像一棟房子。骨骼就相當於房子的骨架，肌肉就像是磚瓦，筋膜就相當於水泥。磚瓦和房子骨架需要水泥的連接才能聯合在一起。此外，筋膜中還有大量的感受器將信息傳遞給肌肉或將信息從肌肉導出並傳遞給大腦。所以筋膜是人體的一個大的無中斷網絡。

骨骼就相當於房子的骨架，肌肉就像是磚瓦，筋膜就相當於水泥。磚瓦和房子骨架需要水泥的連接才能聯合在一起。（Getty Images）

2、為什麼要按摩筋膜？

前面說到，筋膜負責約束肌肉，並且接收和傳遞信息。當我們運動時候，人體組織也會有著輕微的變化。為什麼運動後會感覺到酸痛，我們知道是因為乳酸的分泌。但其實，筋膜的變化和損傷也是讓肌肉疼痛的一個重要原因。有研究指出：劇烈的運動可能會造成筋膜變化或損傷，使人產生了肌肉疼痛感，這種疼痛感產生於白色的深層筋膜，而非紅色的肌肉組織。相信有不少人聽過「足底筋膜炎」吧。

運動後的筋膜變化，和肌肉變化都可以通過休息得到恢復。主要是通過人體內循環，血液的流動把人體內的廢棄物排出。按摩其實就是通過物理方式，促進筋膜中的液體交換，幫助代謝廢物排出。我們經常使用的泡沫軸滾壓、筋膜球按摩，就是利用了這一原理來達到修復筋膜的目的，它們被稱為再生練習。

但是怎麼進行針對性的恢復按摩呢？這就需要用到筋膜槍了。

按摩其實就是通過物理方式，促進筋膜中的液體交換，幫助代謝廢物排出。（Getty Images）

3、筋膜槍是什麼，有什麼優勢？

前面提到運動後肌肉放鬆修復可以進行按摩，但是按摩又是需要付出學習成本的事情，如果掌握不好，可能效果不如預期，而且按摩放鬆也是需要時間和精力的事情。這時候，筋膜槍的作用就體現出來了。

筋膜槍是利用震動的力學原理，通過筋膜槍將震動傳遞到深層的筋膜肌肉，這樣就可以放鬆緊繃的肌肉和解開肌肉和筋膜粘連，消除因筋膜受限與損傷引發的肌肉僵硬、疼痛和功能障礙，從而放鬆筋膜，降低了肌肉張力。

相比泡沫軸，按摩等方式，筋膜槍可以實現比人工更快的頻率和力度，因此效率更高，效果出色。而且筋膜槍的震動，也可以消除肌肉僵硬，緩解肌肉酸痛。還有一點就是，筋膜槍上手更加容易，學習成本相對較低，使用起來也更加方便，只需要一個人沿著筋膜進行放鬆就可以實現效果。

筋膜槍的震動，可以消除肌肉僵硬，緩解肌肉酸痛。（區嘉俊攝）

4、筋膜槍怎麼用？

筋膜槍怎麼用呢，其實很簡單，哪裡疼痛就在哪裡用。把槍頭對準需要按摩的區域，扣動扳機進行按摩刺激，一塊區域持續10s到3min的時間。需要注意的點是，按摩要順著筋膜的方向，注意移動速度不要太快，保證身體受力均勻。

除了運動後的促進恢復使用，在訓練前和普通場景，都可以使用筋膜槍。訓練前使用筋膜槍可以刺激喚醒肌肉群。平時按摩也可以緩解疲勞。需要注意的就是筋膜槍一定要對準肌肉，筋膜進行刺激，不要刺激到骨骼軟骨等部位，以免造成損傷。

（YUNMAI按摩筋膜槍）

小米有品最新上架了一款YUNMAI按摩筋膜槍，售價799元，價格是市面上同類產品的一半。使用時長最多達7小時，還有低到45分貝的低噪音。0.7kg的輕薄重量，最低1800d/min，最高3200d/min的高速沖擊，可以刺激到皮下10mm的深層肌群。如果您是初次嘗試筋膜槍，那麼YUNMAI按摩筋膜槍也許就是一個不錯的選擇。

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