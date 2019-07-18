MacBook Air 2019 版 SSD 速度下降　原來對用戶影響不大？

MacBook Air 2019 版近期在 Apple HK 官方網站減價，比上年定價便宜了 $600；不過法國卻有網媒測試，發現新版本 MacBook Air 的 SSD，速度原來比上年版本有所下降。

根據法國科技網站 Consomac 的報道，2019 年版本的 MacBook Air 雖然在定價上比上年初公布時便宜了 US$100（香港則便宜了 $600，最新定價為 $8,499 起），Retina 屏幕亦加入 True Tone 的支援，但原來所配備的 SSD 儲存空間，讀取速度比 2018 年型號下降了 35%。

外媒測試發現，2019 年版 MacBook Air 配備 SSD，速度較上年型號稍慢（圖為 2018 年版）。 （林勇攝）

Consomac 以 Blackmagic Disk Speed Test 軟件作測試，發現 MacBook Air 2019 年 256GB 版的讀速為 1.3GB/s，而寫入速度為 1GB/s。對比 MacBook Air 2018 年的 256GB 版本，讀速為 2GB/s，而寫入速度為 0.9GB/s（128GB 版本方面，不論是 2018 抑或 2019 年版本的寫入速度同樣為較慢的 0.5GB/s）。從上述對比可以見到，MacBook Air 2019 年版雖然在寫入速度上有輕微的提升，不過在讀速上，就差不多有一個 35% 的下跌。

以 Blackmagic Disk Speed Test 軟件作測試，發現 MacBook Air 2019 年版 SSD 讀速只有 1.3GB/s，比上年型號的 2GB/s 為慢。（Consomac）

9to5Mac 的分析就認為，稍慢的 SSD 應該是 MacBook Air 能夠在價格上作出下調的主因。其實對於一般用戶來說，這 35% 的下調，未必能夠在實際使用上體會得到。由於 MacBook Air 系列處理器、GPU 及 RAM 的限制，一般用戶很大可能無法在正常使用中，體會到上年型號的 2GB/s 讀速，而現時型號的 1.3GB/s 對於重度使用來說，其實已經足夠應付。使用更便宜的 SSD 組件去令定價下降，可以令 MacBook Air 更適合包括教育界等一般預算較少的用戶購買。