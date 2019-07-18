SUKIYA / SUKI家 / 食其家 擬開香港首分店　日本App有乜著數？

【SUKIYA 牛肉蓋飯 香港首分店】在香港食日式牛肉蓋飯自然想起「吉野家」，但最近其官方Facebook自製「關公災難」人人響應罷食；其實日式牛肉蓋飯在日本有更多選擇，另一「御三家」牛肉蓋飯專門店：すき家（SUKIYA / SUKI家 / 食其家）亦是主打平價大碗兼款式多，更有傳將於香港開設首家分店！旅遊日本SUKIYA亦是平餐飯堂，下載其官方app原來有著數？

網上流傳一封由ZENSHO Hong Kong常務董事 「西川 洋司」發出的電郵，表示將於本年年尾於香港開設すき家（SUKIYA / SUKI家 / 食其家）1號店（見下圖），不過未有透露詳細地點及確實開店時間。翻查公司註冊署網站，「ZENSHO Hong Kong Co. Ltd」於2018年12月正式註冊，母公司ZENSHO（善商）集團為日本牛肉蓋飯專門店「すき家」同屬旗下，亦於台灣、中國、泰國、馬來西亞、印尼、越南、巴西及墨西哥都有分店，すき家 登陸香港表面證據成立！

SUKIYA 母公司 ZENSHO 常務董事的電郵中，有意於2019年尾在香港設首家 すき家 分店。 【網絡截圖】

すき家 在日本有超過2000間分店，大部分24小時營業。 【SUKIYA官網】

主打牛肉蓋飯、咖哩

日本 すき家 （SUKIYA）1982年於橫濱開設首間店後，以牛肉蓋飯（牛丼）及咖哩，在不足40年間，すき家 與同樣主打平價食品的「吉野家」、「松屋」名列「牛丼御三家」；現時已擁有超過2000間分店，すき家 的分店數目亦是全日本最多，提供24小時平民美食。

秋季的「肉祭」，一碗標準牛肉飯只需290円！（twitter@sukiyaaruaru）

引入電子支付、預訂餐品

支持吉野家以外的牛丼專門店，SUKIYA除了分店多，到日本當地用其官方App亦有方便之處；除了首頁即時知悉牛丼食品選擇，亦可選擇分店、點選食品，更加入App內付款，包括信用卡付款（Visa、Mastercard、JCB及American Express）及善商集團CooCa會員卡（每200日圓得1分，分數可於同集團旗下餐廳使用），亦可預約「WEB便當」，提早預訂飯餐到指定分店領取。