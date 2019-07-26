LoveFrom Jony 註冊　前 Apple 設計師 Ive 唔再設計手機？

LoveFrom Jony 將會是前 Apple 首席設計師 Jony Ive 爵士自立門戶的設計公司名稱，日前正式在美國等多地成功註冊，是否標誌著 Jony 設計 iPhone 的日子即將完結？LoveFrom Jony 的註冊資訊中，透過了更多大家關心的消息。

早前 Jony Ive 爵士宣布，將會離任 Apple 首席設計師一職，結束多年來跟 Apple 的賓主關係。雖然 Jony 原本指出將會在今年底前正式離開 Apple，不過隨著近日「LoveFrom Jony」的商標正式註冊，相信 Jony Ive 展開人生新一頁的日子應該不會太遠。跟旱前傳出以「LoveFrom」為商標有少許差異，未知品牌會否是「LoveFrom Jony」及簡單的「LoveFrom」兩者並行。

Jony Ive 爵士正式註冊「LoveFrom Jony」作為自立門戶的設計公司名稱。（9to5Mac）

Jony 可以說得上是 Steve Jobs 的得力助手，由 Apple 最新的園區 Apple Park、iOS 7 的平面式設計、Steve Jobs 回歸 Apple 時期的 iMac G3、首次使用鈦金屬機身的 MacBook Air、改變智能手機設計的 iPhone 系列、實現平板電腦的 iPad 系列、智能手錶 Apple Watch，以至到為 Apple 奠定音樂版本的 iPod，以及令大家趨之若鶩的 iPhone X 系列，都是 Jony Ive 的得意作品。不過 Tim Cook 接手後，傳出 Jony 跟這位新任 CEO 合作之間出現不少不咬弦的地方，似乎在促成 Jony 出走的主因。

Jony Ive 近年開始向其他方面發展，例如跟 Marc Newson 合作，為 RED 拍賣籌款設計由原粒鑽石雕製的鑽石戒指。（TheVerge）

而根據 9to5Mac 的報道，「LoveFrom Jony」的註冊中，似乎可以見到 Jony 想將設計才華向更多方面發展。當中包括車輛、無人機、美容產品、家居電器、廚具等都是「LoveFrom Jony」將會涉獵的範疇。其實 Apple 早已表明會跟 Jony Ive 以合作伙伴的形式繼續合作，相信未來的 iPhone 等產品，Jony 亦依舊會高度參與，而且 Apple 另一重磅工業設計師 Marc Newson 亦將跳槽至「LoveFrom Jony」旗下。只是「LoveFrom Jony」已經是獨立於 Apple 以外的運作，假若有一日 Jony Ive 為其他品牌設計手機，恐怕亦不是天荒夜談。