帝吧出征失蹄　更被官媒俠客島嘲諷　帝吧仍堅持沒有失敗？

「帝吧出征，寸草不生」這句說話近日成為網絡上的笑話，隨 7 月 24 日「帝吧」宣佈解散後，想不到還有後續發展。25 日在「俠客島」的微博中，出了一個「出師未捷身先死」的 post，以及上載多張帝吧成員被起底的圖片。不過，中國網民反指「俠客島」為什麼要嘲諷「帝吧」，再把這個笑話推到另一個層次。

俠客島嘲諷帝吧被起底

俠客島是人民日報海外版旗下的新媒體欄目，而人民日報則是中國共產黨中央委員會的機關報，亦即是官媒。中國網民都沒想到，俠客島居然也會開 post 嘲諷帝吧。俠客島指：「這支未嘗敗績，拳打特朗普，腳踢蔡英文，曾在數小時內拿下瑞士的『文明之師』，竟然在香港這彈丸之地上栽了跟頭，令人大跌眼鏡。」當中，「拳打特朗普，腳踢蔡英文」簡直是點睛之句，令帝吧出征失敗的事跡更加可笑。

「20 名管理全部被請喝茶」

香港一直有「請你返去飲咖啡」的說法，來解釋某人被帶去盤問的情況。俠客島稱，有網民爆料這些被起底的帝吧成員（包括名為李巍的管理員），都被「請喝茶」。這充滿中國特色的「請喝茶」，意思就和香港成用的「請飲咖啡」相同，因此很多中國網民指帝吧被國家出賣了，出征失敗就成為棄卒。

俠客島對帝吧出征失敗的報導可看下圖了解：

俠客島多次改文

由於太多網民批評俠客島嘲諷帝吧的行為，導致俠客島多次在微博上改帖文用字，甚至刪除有關文章。起初是使用「出師未捷身先死」再加一個「遮面笑喊」符號，其後刪除了符號改成「...」，第三次則加上「長使英雄淚滿襟」。不過三次更改都不能令中國網民滿意，最後即刪除了有關帖文。

帝吧強調出征沒有失敗

就俠客島的評論推出後，帝吧也在微博中作出回應，指俠客島是強調個人私隱保護問題，以及沒有李巍這個人。同時建議大家在上網時要加強對個人私隱信息的保護。但大家都知道中國現時行實名制，已經不是中國人想保護私隱就能保護的問題，帝吧成員被光速起底正好反映了中國對私隱保障的缺憾有多嚴重。再者，帝吧稱出征沒有失敗，而是「提前在 22 日以奇兵出征，打亂了敵人的節奏，更指香港網民大讚帝吧壯舉」。可見，帝吧的「死雞撐飯蓋」已經達到世界級，再次借用網民的說話作結：「在軍隊中好好飲茶吧」。