Apple 巨額收購 Intel 數據晶片部門　價錢其實「抵到爛」！

早前有傳 Apple 會收購 Intel 的數據晶片開發部門，而這項消息在今日（7 月 26 日）就獲得 Apple 的官方證實；今次的交易牽涉高達 10 億美元的代價，但對 Apple 來說，卻是一宗「抵到爛」的交易。

在稍早之前 Apple 發表的新聞稿當中，Apple 透露在是次的交易協議中，Apple 同意以 10 億美元收購 Intel 智能手機數據晶片部門的絕大部份資源，當中包括 2,200 員工以及原先屬於 Intel 超過 17000 項無線技術專利。至於 Intel 在未來將會專注在個人電腦、IoT、智能汽車相關的業務。



此次交易為 Apple 與 Intel 開創了雙贏局面，尤其對 Apple 更是非常划算 － 單單 10 億美元，相比起 Apple 需要在未來數年賠付予 Qualcomm 的根本不算甚麼。

Intel 開發的 XMM 8160 Modem，未及出世，Intel 已經放棄相關業務，Intel CEO 曾放話指放棄業務的決定全因 Qualcomm 與 Apple 之間達成協議，但坊間比較傾向採信 Intel 未能準時交貨予 Apple 的消息

Apple 過去幾年用於 iPhone 當中的 Modem 晶片皆為 Intel 開發、製作，而 Apple 亦是 Intel 一直以來在這方面的唯一客戶。然而在 5G 競爭戰當中，有傳因為 Intel 一直未能保證按時為 5G 晶片交貨，而連累 Apple 需要與 Qualcomm 在侵權案上妥協，以求在 2020 年可以得到 Qualcomm 的 Modem 推出 5G 版本 iPhone。



Apple 與 Qualcomm 的在未來 6 年，Apple 可能用在採購 Qualcomm 晶片的預估款額，已經達到 40 億美元以上，故如果 Apple 在收購 Intel 之後，可以在 1～2 年內開發出自家的 Modem，這 10 億美元完全是花得物有所值。

資料來源：Apple、Reuters