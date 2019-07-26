手機上網保護身份 必裝「1.1.1.1」App

1.1.1.1 是一款由 Cloudflare 推出的網絡連線防禦 App，開宗明義保障大家的個人資訊不會受到網絡供應商出賣。（截圖）

數碼生活
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即將來臨的周末將會有不少活動，熱愛香港的朋友可能準備參與，更可能會跟朋友商討細節，不過有云：「You can never be too careful」，用手機商討任何重要事情，若果想保護自己的身份免得後來被「不法份子」取得，這個 App 一定要裝！

Cloudflare 這間全球著名的網絡防禦服務供應商其實在 iOS 及 Android 平台上，推出了一款名為「1.1.1.1」的網絡連線防禦 App，其運作方式跟 VPN 類似，大家透過 1.1.1.1 連線上網，其他第三者，包括你的網絡服務供應商都無可能截取你傳送的資料，或者得知你曾經瀏覽網絡的記錄。

1.1.1.1 是一款由 Cloudflare 推出的網絡連線防禦 App，開宗明義保障大家的個人資訊不會受到網絡供應商出賣。（截圖）

1.1.1.1 使用教學（按圖放大）

另外，由於 1.1.1.1 的用途跟 VPN 類似，大家曾經瀏覽網絡的記錄，還是會儲存在你自己的手機之中。大家除了要記得為手機加上密碼鎖去保障自己私隱，避免手機落入他人手中有機會截取你的個人資料外，大家去野餐最安全的方法，始終是使用另一部野餐專用手機及使用一張獨立的安全 SIM 卡。

App Store 下載 1.1.1.1

Google Play 下載 1.1.1.1

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