【呀脆試玩】AR 試妝新體驗 Face ID「以貌取貨」

【AR 試妝 Face ID取貨】正所謂「開心要買唇膏，唔開心都要買唇膏」，女孩子家中坐擁數十支唇膏是何等閒事！不過，買唇膏最苦惱的是，不知那種唇膏顏色和質地塗上嘴上，真的適合自己。同樣愛美至上的呀脆，今次就實試AR試妝技術，想知有否「技能解鎖」？立即去片 ！

YSL Beauté 「YSL BEAUTY IN LOVE」的活動。 (李偉軒 攝)

以往也嘗試過使用影像辦識技術購買衣服，不過在這個O2O（online to offline）的年代，又怎可能不將兩者結合呢！而YSL Beauté與騰訊合作，利用騰訊的影像辦識技術，再透過人工智能，將AR帶入化妝屆。

想體驗一下，便要先下載WeChat手機應用程式，上載個人相片作登記面容ID。接著就是最重要的一環，「試唇膏」！只要在程式上拍攝或上載個人頭像相片，便能夠直接在相片上試妝了。程式內擁有5款唇膏，19隻顏色，由啞色至光面的唇膏也可試一下。以我經驗來說，建議大家上載在充足陽光下拍攝的相片會更易看到效果，而且有著這個「無限試妝」功能，大家也可以試試微笑及露齒笑的唇妝。

選好唇膏即可確認訂單付款，在指定日期親身到「YSL BEAUTY IN LOVE」的 POP UP STORE，以自己的樣貌解鎖專櫃取貨，還有額外網購限定禮品一份。

整個過程需時10分鐘內便可，非常方便。至於試妝方面，我覺得也不錯，無需像平日不斷卸妝。在試一些淡色唇膏時也很自然，而較奪目的顏色時，兩唇的分界線就有點模糊，一不小心便變了「紅唇蛙」。

「YSL BEAUTY IN LOVE」 POP UP STORE （李偉軒 攝）

活動詳情：

「YSL BEAUTY IN LOVE」 POP UP STORE

日期：2019年7月30日至8月4日

地點：尖沙咀海港城海運大廈入口大堂