Apple年末再添2款新iPad　10.2吋iPad 7及全新10.5吋平價機來臨？

Apple平板電腦iPad，現時已擁有5種不同尺吋型號。6月底Apple更向歐亞經濟委員會（EEC）登記了5款新iPad產品。而2019年新iPad陣容或會擴大。皆因Apple又再向ECC入紙登記新型號，可能將有2款新機上市，大有可能是傳聞已久的10.2吋iPad 7及全新10.5吋平價非Pro iPad。

目前Apple的iPad產品，有iPad mini、iPad、iPad Air、11吋及12.9吋iPad Pro。Apple似乎想繼續力推平板電腦，3月先推出新的iPad Air和iPad mini 5，6月底又向歐亞經濟委員會（EEC）註冊5款使用iPadOS 13軟件的新產品，明顯都是iPad。其中A2197及A2228位於同一組列表中；A2068、A2198及A2230則於另一組，相信屬於不同尺寸或系列的iPad。

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Apple 在 EEC 上註冊的 5 款新 iPad（EEC 圖片）

但根據外媒AppleInsider發現的ECC最新監管文件，顯示Apple可能會再加多2款新iPad在今年內推出，該2款新機註冊型號為A2200和A2232，也是運行iPadOS 13。連同月初發現的A2197、A2228、A2068、A2198 和 A2230，總共7部iPad，陣容變得更龐大。

Apple 7月底在 EEC 上增添註冊的 2 款新 iPad（EEC 圖片）

由於7款新iPad都是配備iPadOS 13，表明它們可能在今年秋季發布。而Appleinsider在7月初的另一報導引述中國消息指，iPad和MacBook Pro螢幕背光的獨家製造商瑞怡按照其財報安排，在7月份開始批量生產新款iPad，這增加了秋季或之後推出新iPad的可信性。

曾神準預測Apple未來產品、疑為該公司員工的神秘Twitter用戶「CoinX」（Twitter@coiiiiiiiin）早於3月爆料指Apple計劃推出10.2吋iPad 7，取代9.7吋iPad；更可能推出10.5吋非Pro等級的平價「新iPad」，還表示會「打散來出」而非一次過上市。

由於ECC監管文件無列明7款新機的尺吋和規格等細節，故此無從得知傳聞中的10.2吋iPad 7及全新10.5吋平價機是在6月底註冊的5款，還是最新註冊的兩款。推算下去，它們也許未必在秋季一炮過發布，而是逐漸上市。