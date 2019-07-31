《Re：Legend》30/8在Steam開放早期登入　養育專屬神奇生物！

遊戲發行商 505 Games 宣布，由馬來西亞遊戲工作室 Magnus Games 開發的多人合作 RPG 遊戲《Re：Legend》將在 8 月 30 日於Steam開放早期登入。

在遊戲一開始的時候，玩家喪失了一切的記憶被沖到名為 Vokka 的島上，必須展開全新的生活找到恢復記憶的方法，為了達成這個目的，要學會如何在島上生存，開墾土地、與村民交朋友、擴大村莊和養育屬於自己的的神奇生物「Magnus」，在這個充滿挑戰的世界中能夠找回記憶並建立起自己的傳奇嗎？命運就掌握在自己的手中！

本作結合農場經營、人生模擬與多人遊戲等特點，玩家能夠建立起自己的村莊，體驗種植農地或是釣魚、製作武器出外戰鬥、與不同個性的村民進行交流拉近距離，還可以在特別的時間點參加村裡的節慶活動喔。而遊戲中特有的生物「Magnus」會在 Vokka 島上以及整個世界的土地上漫遊，每一個「Magnus」都是可以馴服的，牠們會是玩家最好的夥伴，無論戰鬥、耕作還是釣魚，而不同的培育方式也會往其他方向成長，究竟會培育出怎樣的「Magnus」就看玩家的照料啦。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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