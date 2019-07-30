人妻沉迷網購丈夫送「Amazon蛋糕」贈慶　外盒拆不開網友笑爆

網購真係好方便，隨時隨地彈指之間在平台揀心水貨品，付款和運送方式自訂，還可以集運慳錢，也難怪那麼多人沉迷淘寶和HKTVmall。有位網購控人妻因為經常在Amazon血拼，塞到成屋紙箱，其丈夫便送了一個Amazon生日蛋糕給她。奇怪的是，這個蛋糕的包裝盒居然拆不開來，卻食得到！究竟有乜內情？

相信好多人每次網購完都會告誡自己不能再買落去，但每次見到新品上架或平台優惠時總是極速破戒，豪爽地放嘢入購物籃埋單結帳。直到件貨運抵一刻，也許後悔點解會為這些東西而又跌了幾舊水。一名嚴重網購成癮的人妻Emily McGuire，令家中經常收到Amzon包裹，老公無法阻止無奈接受，更「投其所好」在今年她生日買了「Amazon生日蛋糕」賀賀佢。

Amazon無疑是全球最大網購平台，由一間網上書店發展到幾乎所有商品都可買到，創辦人Jeff Bezos在去年成為全球首豪。因為Amazon包裹採用統一包裝，所以那款紙盒都成為一個Icon。

重度網購控人妻Emily McGuire收到這個由Amazon寄來的「包裹」，一時想不起自己買了甚麼。她發現「紙箱」寫上了「Happy Birthday」才恍然大悟，這原來是老公送她的生日禮物。不過，點解個盒望落好像有點奇怪？

這個Amazon包裹紙箱居然完全拆不開！點算好？原來個盒就是件貨的本體！丈夫聯絡蛋糕店Sweet Dreams Bakery特製Amazon蛋糕，師傅花了8小時完成，從標籤內容、條碼、收件與寄件人甚至連封箱膠紙都用朱古力、食用顏料和糖漿等材料神還原。

由於太過像真的關係，Aamzon生日蛋糕的照片一Post上網就爆紅，鬼斧神工的Sweet Dreams Bakery訂單大增，不少顧客都搶着買這個抵死啜核的蛋糕。