消暑辦公室恩物！盒裝飲品專用雪櫃仔　2小時極速冷凍近攝氏3度？

大家如果在返工途中買了杯凍咖啡，或者有時都因為太趕急或忙碌工作，以致杯飲品放到冰溶、變暖都未飲，發現時才放回辦公室雪櫃都已經不再好味了。日本專開發新奇家電的廠商Thanko就有一款「Paper pack SUPER COLD BOX」，是一部大小跟比紙包盒裝飲品相若、迷你得可以放在工作枱上的小型雪櫃仔，據說可以2小時內極速急凍，將室溫飲品冷卻至攝氏3.4度！

盒裝紙包飲品不論是茶、奶茶、咖啡還是營養豐富的牛奶和果汁，未開封時可以儲藏一段長時間；但當用家放封後，不同供應商對此都建議應盡快飲用，短期內不得閒飲都要放入雪櫃冷藏。

Thanko一款小型得可以放桌面的盒裝飲品專用雪櫃仔「Paper pack SUPER COLD BOX」就能幫助一眾忙於打工和打機的朋友，長時間坐在枱前也可即刻享用冰凍飲品。（Thanko）

紙包裝跟鋁罐裝一樣，比膠樽、玻璃樽保鮮效果低，全因沒有蓋。通風或變暖時，就好容易令飲品迅速失去新鮮度、走味甚至變壞，是無奈的，所以打開了便要保持低溫。Thanko一款小型得可以放桌面的盒裝飲品專用雪櫃仔「Paper pack SUPER COLD BOX」就能幫助一眾忙於打工和打機的朋友，長時間坐在枱前也可即刻享用冰凍飲品，消暑解渴。

據Thanko所稱，只要把紙包飲品套入迷你雪櫃「Paper pack SUPER COLD BOX」，1小時後飲品能從常溫攝氏21.3度下降至攝氏8.1度；2小時後更會進入攝氏3.4度的低溫狀態。（Thanko）

盒裝紙包飲品開封後要時曝露室溫中太耐，究竟會不會變壞，要視乎其他環境情況，不過變苦或變酸是常見的自然現象，想避免此情況的話可能會落冰或放入雪櫃。只是落冰會溝稀飲品變淡，放入雪櫃想想忘記它的「存在」。放在手邊、隨手可取的方便急凍盒，對一眾大忙人來講可謂最適合不過。

據Thanko所稱，只要把紙包飲品套入迷你雪櫃「Paper pack SUPER COLD BOX」，1小時後飲品能從常溫攝氏21.3度下降至攝氏8.1度；2小時後更會進入攝氏3.4度的低溫狀態，冰涼超好飲！

在室溫為攝氏24.4度的環境下，一盒攝氏7.2度的凍飲，只要1小時便變暖成攝氏19.5度。（Thanko）

美味保鮮的秘訣在於Super Cold Box的散熱功能和散熱風扇，強力散熱風扇散發熱量，充分利用自身散熱功能有效地冷卻飲品。（Thanko）

Thanko的研究指在室溫為攝氏24.4度的環境下，一盒攝氏7.2度的凍飲，只要1小時便變暖成攝氏19.5度。使用Super Cold Box後，早上買的凍茶和咖啡到了晚上仍保持美味和新鮮。美味保鮮的秘訣在於Super Cold Box的散熱功能和散熱風扇，強力散熱風扇散發熱量，充分利用自身散熱功能有效地冷卻飲品。

Super Cold Box內箱尺寸為寬72mm×深72mm×高98mm，兼容500ml和1000ml的盒裝紙包飲品Super Cold Box內箱尺寸為寬72mm×深72mm×高98mm，兼容500ml和1000ml的盒裝紙包飲品。（Thanko）

Super Cold Box內箱尺寸為寬72mm×深72mm×高98mm，兼容500ml和1000ml的盒裝紙包飲品；當然，用來冷卻膠樽裝和罐裝飲品相信也沒有問題，只是比專門應付的盒裝紙包飲品，效果可能略遜一籌。有趣的是Thanko官方也建議用家可把朱古力等在天熱時易溶的零食放入Super Cold Box冷卻。

Super Cold Box開關跟一般枱燈無異。（Thanko）

Super Cold Box算是操作容易，只需按下像枱燈般的開關便即刻啟動冷卻功能。以下短片示範了運作機制：

操作簡單，除辦公室外也適合在家中使用，邊打機邊享用冰凍果汁都幾好。

Super Cold Box操作簡單，除辦公室外也適合在家中使用，邊打機邊享用冰凍果汁都幾好。（Thanko）

Super Cold Box尺寸資料。（Thanko）

Super Cold Box定價為4,980 日元（含稅），，不過只在日本有售。有興趣了解更多的朋友可到產品官網瀏覽。