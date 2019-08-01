小米推米家便攜榨汁機：支援快速充電　售價比同類產品平一半！？

小米除了手機以外，家品在近年愈來愈多人留意、而且種類亦越來越多，隨時你想得到的都有推出。日前小米就宣布推出「米家便攜榨汁機」的集資計劃，除了標榜無線便攜之外，最重要是一如其他小米家品一樣 － 勁低價！

今次發表的米家便攜榨汁機，為一部內置電池的榨汁機，上面的透明杯為嬰兒用品級數的 Tritan 材質、容量約為 350ml，不算多但剛剛好是一人份量；而下方的電機部份就有四葉鋼刀以及高速摩打，按兩下開關即可開始榨汁程序，據說在 40 秒內就可以完成一杯鮮榨果汁。

除了榨汁之外高速摩打也順道為米家便攜榨汁機帶來了「自動清洗的功能」，在每次榨完汁之後裝入清水，再啟動摩打即可以在 40 秒清洗刀片及杯身，保證不會弄傷手指。

米家便攜榨汁機內置的電池容量為 2000mAh，每次由零充滿需時約 2 小時，充滿後可以榨出約 15 杯果汁。而由於是 USB 供電的關係，米家便攜榨汁機亦支援以行動電源作電力補給。