出境必學免相片外洩　Google Photos 一次過備份及秒刪除手機相片

若果各位近期準備出境，去一個會要求你交出手機檢查相片的神秘國度，又或者擔心野餐遺失手機，導致相片私隱外漏的朋友，可以考慮在手機上以 Goolge Photos 取代原本的相片瀏覽工具，可以簡單一次過備份手機全部相片再刪除。

或者有一些地方出入境的時候會要求大家交出手機再檢查相片，如不想私隱外洩，若果可以的話，當然帶著另一台並非平常使用的手機進出這些地方，是最好的選擇。若然一定要用自己平常的手機，這個用 Google Photos 備份及秒刪除所有手機相片的方法你一定要識。

近期有消息傳出，進入進入鄰近地區須要解鎖手機讓邊防人員檢查當中的相片及訊息。（新華社）

不論是 iPhone 或者 Android 手機，都可以利用 Google Photos，無限量以高品質（1600 萬像素大小為上限）備份相片及影片（1080p 為上限大小），相片或影片若果大於上限大小，Google Photos 會自動將檔案縮小，完整為用戶備份手機當中所有相片及影片檔。

而當大家完成完整備份之後，打開左上角的目錄，就可以選擇「釋出空間」的選項。Google Photos 會幫你計算已備份的所有相片大小，然後為你刪除所有在手機中已經備份的相片及影片檔案。大家在完整備份及釋出空間後，就可以放心從手機中，登出 Google Photos，避免殘留任何會影響自己安全的相片。

在 iPhone 以 Google Photos 備份及刪除相片（按圖放大）

iPhone 在使用這個方法時比較簡單，因為 Google Photos 會自動備份包括 WhatsApp 接收到的相片、影片檔，大家在完成備份、釋出空間再登出 Google Photos 之後，只需要再登出 WhatsApp（或其他會接收相片的社交軟件），原則上已經安全。日後回港只需要重新登入 Google Photos，就可以找回完整的相片備份。

Android 以 Google Photos 備份及刪除相片（按圖放大）

Android 在使用這個方法就稍為複雜一點，用戶要懂得在 Google Photos 的「相簿」分頁中，先揀選需要備份的資料夾。由於 WhatsApp 會自動將數據備份到 Google Drive 的關係，若果大家跟在下一樣，習慣不在 Google Photos中備份 WhatsApp 的多媒體檔案的話，大家在完成相片備份、釋出空間之後再登出 Google Photos 之後，WhatsApp 的多媒體檔案依然會殘留在手機之中，就算移除 WhatsApp 程式，有關多媒體檔案仍然會繼續保存。各位用戶就需要自己進入檔案管理當中，把整個 WhatsApp 資料夾移除。

另外，Android 手機需要在設定中將整個 Google 帳號登出，才是最保險的方法，不過 Android 系統在沒有登入 Google 帳戶的情況下，使用上極不方便，所以大家要進入神秘國度的話，可能要準備多一個 Google 帳戶，在準備出境之前換上另一個帳戶，以策萬全。