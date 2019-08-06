日本推可摺式洗衣機　最啱獨居﹑細單位人士使用！可代替手洗？

一個人搬出去生活，沒錯是十分自由，不過家務就要自己一個面對。而且，香港寸金尺土，多少人要迫在納米樓中生活，狹窄的空間要放一部大洗衣機也不容易。日本的情況和香港類似，獨居者可能比香港更多，因此時常會推出一些便利的家庭電器，幫助蝸居人士解決生活所需。今次推出的，就是可摺式洗衣機，節省空間又方便實用。

可摺式洗衣機

由 Thanko 推出的可摺式洗衣機，只有 38cm 闊﹑45cm 高，收納狀態更只有 25cm 高。無需要使用時，放在櫃內完全沒有問題。就算是使用時，也無須預留一個大空間擺放，等於幫屋企節省了一般洗衣機的位置。而且可摺式洗衣機只有 4.6kg，搬運上沒有太大的問題。如果獨居或住在細單位的人士，家中沒有洗衣機，每日都仍要用手洗的話，這部可摺式洗衣機絕對幫到你。

基本洗衣功能

可摺式洗衣機沒有一般洗衣機這麼多設定，只能控制洗衣的時間。用家要自行注水，簡單接駁排水喉後就能進行洗衣，完成後把污水排出則可。洗衣機內有兩個圓盤，把衣服從順﹑逆時針反復轉動，有如一般洗衣機。不要小看它「機仔細細」，其實可以容納 3kg 的洗衣量（計算水和衣服的重量），則大約 5 件長袖衫或 10 件短袖衫，應該足夠一般個人儲兩至三天的洗衣量。

就算你已經有洗衣機，也可以買部分機洗會甩色、非常污穢的衣物，甚至洗波鞋。（Thanko 圖片）

唯一缺點

筆者認為可摺式洗衣機，不只適合獨居人士，其實當作第二部洗衣機也不錯，例如一些容易甩色和太多污漬的衣服。不過，可摺式洗衣機看來沒有脫水功能，用家或要自行用手扭去衣服上過多的水份。至少一些本來不用手洗的衣服，能先利用可摺式洗衣機來進行基本洗衣過程，減少一部分的煩惱。未知將來會不會再推出一個可摺式乾衣機呢？