日本推可摺式洗衣機　最啱獨居﹑細單位人士使用！可代替手洗？

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

一個人搬出去生活，沒錯是十分自由，不過家務就要自己一個面對。而且，香港寸金尺土，多少人要迫在納米樓中生活，狹窄的空間要放一部大洗衣機也不容易。日本的情況和香港類似，獨居者可能比香港更多，因此時常會推出一些便利的家庭電器，幫助蝸居人士解決生活所需。今次推出的，就是可摺式洗衣機，節省空間又方便實用。

可摺式洗衣機

由 Thanko 推出的可摺式洗衣機，只有 38cm 闊﹑45cm 高，收納狀態更只有 25cm 高。無需要使用時，放在櫃內完全沒有問題。就算是使用時，也無須預留一個大空間擺放，等於幫屋企節省了一般洗衣機的位置。而且可摺式洗衣機只有 4.6kg，搬運上沒有太大的問題。如果獨居或住在細單位的人士，家中沒有洗衣機，每日都仍要用手洗的話，這部可摺式洗衣機絕對幫到你。

基本洗衣功能

可摺式洗衣機沒有一般洗衣機這麼多設定，只能控制洗衣的時間。用家要自行注水，簡單接駁排水喉後就能進行洗衣，完成後把污水排出則可。洗衣機內有兩個圓盤，把衣服從順﹑逆時針反復轉動，有如一般洗衣機。不要小看它「機仔細細」，其實可以容納 3kg 的洗衣量（計算水和衣服的重量），則大約 5 件長袖衫或 10 件短袖衫，應該足夠一般個人儲兩至三天的洗衣量。

就算你已經有洗衣機，也可以買部分機洗會甩色、非常污穢的衣物，甚至洗波鞋。（Thanko 圖片）

唯一缺點

筆者認為可摺式洗衣機，不只適合獨居人士，其實當作第二部洗衣機也不錯，例如一些容易甩色和太多污漬的衣服。不過，可摺式洗衣機看來沒有脫水功能，用家或要自行用手扭去衣服上過多的水份。至少一些本來不用手洗的衣服，能先利用可摺式洗衣機來進行基本洗衣過程，減少一部分的煩惱。未知將來會不會再推出一個可摺式乾衣機呢？

DJI OSMO Mobile 3意外流出！全新設計機身有何不同？
RHA T20 Wireless掛頸式藍牙無線耳機　雙線圈單元 長氣又好聲
緊急求救用 App！一鍵傳 SMS + 即開直播　香港人免費用
【選民登記 2019】臨時選民登記冊網上查詢教學　25日前截止上訴
出境必學免相片外洩　Google Photos 一次過備份及秒刪除手機相片
iPhone下載FB、IG影片教學：一鍵捷徑高清短片、直播簡易存入手機
Twitter瘋傳「黑白照」點解睇落係彩色相？剖析大腦錯覺騙局原理
Pokemon可愛比卡超智能枱燈光度多變　設語音功能曉發聲仲識跳舞
台灣旅遊好時機？中國暫停赴台簽證【快速過關及三送一機票攻略】
小米推米家便攜榨汁機：支援快速充電　售價比同類產品平一半！？
消暑辦公室恩物！盒裝飲品專用雪櫃仔　2小時極速冷凍近攝氏3度？
人妻沉迷網購丈夫送「Amazon蛋糕」贈慶　外盒拆不開網友笑爆
PayMe加轉數快FPS功能　信用卡增值竟減至2000蚊【積分無著數】
日本人妻開IG紀錄老公邋遢麻甩日常　罪證吸引16萬人追蹤「公審」
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。