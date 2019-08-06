Touch ID回歸iPhone？著名分析師：Apple 2021年推新屏下指紋感應

iPhone的Touch ID指紋辨識解鎖功能，有望於2021年強勢回歸到Apple新智能手機上？自2017年Apple在iPhone X引入Face ID後，Touch ID已在後繼機中消失逾兩年，不少用家都期望Touch ID的「回歸」。而著名Apple分析師郭明錤的最新報告聲稱，Apple將由2021年起將Touch ID指紋識別技術帶回其iPhone，果迷們的期盼似乎透出曙光。

專門研究iPhone及Apple、曾多次準確預測其出品趨勢的天風國際證券著名分析師郭明錤（Ming-Chi Kuo）發表最新報告，預計Apple iPhone後繼機型將於2021年重新採用螢幕下指紋辨識功能。

蘋果自iPhone 5s開始，加入指紋辨識功能（Touch ID）功能，強調不正確的指紋成功解鎖率是5萬分之一。（網上圖片）

郭明錤表示，2021年發布的新iPhone，或能同時使用Face ID和TouchID，兩種生物辨識功能互補，強化裝置的安全性。Apple或將指紋辨識器直接內置於iPhone螢幕，而不再將指紋感應器構建於已經從iPhone上消失的Home掣。

不過，郭明錤也在報告中提到Apple遲遲未將「無Home掣Touch ID」的功能引入當前iPhone機型，全因尚有技術限制未突破，例如功耗、感應區域大小、模塊的厚度和超聲波傳感器的低產量等。這些問題，他預期Apple能於2021年改善甚至徹底解決。

iPhone 加密難以破解，正常只能夠以 Face ID、Touch ID 或者密碼解鎖。（林勇攝）

Apple早前已提交有關屏下指紋感應器的專利文件，其中一些文件提出在螢幕上任何地方掃描指紋的辨識器概念。郭明錤聲稱Apple未來的屏下Touch ID指紋感應器，可能採用Qualcomm 高通的大面積超聲波指紋讀取技術，讓用家可將手指放在螢幕大部分區域上掃描解鎖。GIS-KY向來是Apple供應商兼高通的超音波指紋方案開發商，故此或會提供相關技術支援。

Touch ID之類螢幕下指紋辨識功能的確在特定情境下（如環境太暗難讓鏡頭掃瞄臉部進行Face ID）提供更方便認證。此外郭明錤分析，如Apple Watch將來引入生物辨識功能，技術層面而言Touch ID的辨識機率也較Face ID高。