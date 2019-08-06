Touch ID回歸iPhone？著名分析師：Apple 2021年推新屏下指紋感應

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

iPhone的Touch ID指紋辨識解鎖功能，有望於2021年強勢回歸到Apple新智能手機上？自2017年Apple在iPhone X引入Face ID後，Touch ID已在後繼機中消失逾兩年，不少用家都期望Touch ID的「回歸」。而著名Apple分析師郭明錤的最新報告聲稱，Apple將由2021年起將Touch ID指紋識別技術帶回其iPhone，果迷們的期盼似乎透出曙光。

專門研究iPhone及Apple、曾多次準確預測其出品趨勢的天風國際證券著名分析師郭明錤（Ming-Chi Kuo）發表最新報告，預計Apple iPhone後繼機型將於2021年重新採用螢幕下指紋辨識功能。

蘋果自iPhone 5s開始，加入指紋辨識功能（Touch ID）功能，強調不正確的指紋成功解鎖率是5萬分之一。（網上圖片）

郭明錤表示，2021年發布的新iPhone，或能同時使用Face ID和TouchID，兩種生物辨識功能互補，強化裝置的安全性。Apple或將指紋辨識器直接內置於iPhone螢幕，而不再將指紋感應器構建於已經從iPhone上消失的Home掣。

不過，郭明錤也在報告中提到Apple遲遲未將「無Home掣Touch ID」的功能引入當前iPhone機型，全因尚有技術限制未突破，例如功耗、感應區域大小、模塊的厚度和超聲波傳感器的低產量等。這些問題，他預期Apple能於2021年改善甚至徹底解決。

iPhone 加密難以破解，正常只能夠以 Face ID、Touch ID 或者密碼解鎖。（林勇攝）

Apple早前已提交有關屏下指紋感應器的專利文件，其中一些文件提出在螢幕上任何地方掃描指紋的辨識器概念。郭明錤聲稱Apple未來的屏下Touch ID指紋感應器，可能採用Qualcomm 高通的大面積超聲波指紋讀取技術，讓用家可將手指放在螢幕大部分區域上掃描解鎖。GIS-KY向來是Apple供應商兼高通的超音波指紋方案開發商，故此或會提供相關技術支援。

Touch ID之類螢幕下指紋辨識功能的確在特定情境下（如環境太暗難讓鏡頭掃瞄臉部進行Face ID）提供更方便認證。此外郭明錤分析，如Apple Watch將來引入生物辨識功能，技術層面而言Touch ID的辨識機率也較Face ID高。

iPhone下載FB、IG影片教學：一鍵捷徑高清短片、直播簡易存入手機
Apple Siri監聽事件官方回應：暫停外判商研究樣本及提供用戶選項
Apple AirDrop和Wi-Fi密碼分享安全漏洞？黑客可盜取電話號碼！
日本推可摺式洗衣機　最啱獨居﹑細單位人士使用！可代替手洗？
RHA T20 Wireless掛頸式藍牙無線耳機　雙線圈單元 長氣又好聲
Sony Xperia 2規格最新消息！將取消耳機插孔、後置三鏡頭？
貴過本體！Dior 三色AirPods皮套正式上架
DJI OSMO Mobile 3意外流出！全新設計機身有何不同？
Zhocking Beats ZB100 全球首對真4D震動耳機　打機開槍勁有FEEL
SENNHEISER IE 400 PRO IE 500 PRO 森海塞爾 全新入耳鑑聽耳機
【ZHIBAI】小米直白高速吹風機30分鐘就眾籌成功　金額破587萬
緊急求救用 App！一鍵傳 SMS + 即開直播　香港人免費用
【選民登記 2019】臨時選民登記冊網上查詢教學　25日前截止上訴
出境必學免相片外洩　Google Photos 一次過備份及秒刪除手機相片
【試玩評測】Fitbit Versa Lite 運動型智能手錶　呀脆跑住實測
Twitter瘋傳「黑白照」點解睇落係彩色相？剖析大腦錯覺騙局原理
【平板電腦】Samsung Galaxy Tab S6 9月發售　頂配兼有雙鏡頭
小紅書在應用商店陸續下架　業內人士透露將會全平台下架
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。