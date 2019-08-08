三星Galaxy Note10新功能上手玩！速試S Pen動作遙控、玩法更多

Samsung 剛在紐約發表了新一代的 Galaxy Note10，除了規格、設計要比上一代更強之外，作為系列主軸的 S Pen 都迎來了莫大進化。 新一代 S Pen 新加入的 Air Actions，讓在上代顯得有點雞肋的 S Pen 藍牙遙控功能獲得了更大的發揮空間。

不論是 Samsung Galaxy Note 10 或是 Note 10+，都配置了新一代的 S Pen，此 S Pen 改用了一體式設計，上一代的內置電及 BLE 藍牙低電連接功能依然存在，但最重要是另外加入了六軸感應器，讓用戶可以動作控制 Note 10。

據官方資料指，新一代 S Pen 內置的是新種的 Lithium-Titanite 電池，充電更快，只需要插入 Note 10 內 7 分鐘就可以充滿電，滿電後可以待機 10 小時，並連續使用 30 分鐘

上一代的藍牙遙控功能，僅限於將 S Pen 當成快門控制，不過加入了六軸感應的 S Pen 就支援了全新的 Air Actions，暫時在相機內可以作最大限度的功能示範：

在 Note 10 內有不同的設定，讓用戶針對不同 Apps 的 Air Actions 表現進行調整；據官方所講，Samsung 已經將 S Pen Air Actions 的 SDK 公開予第三方開發者，讓未來有更多 Apps。

Samsung Notes 都有新玩法

除了 Air Actions 之外，S Pen 本身的用途為手寫紀錄，而過往用於此用途的有 Samsung Notes App，在 Galaxy Note 10 系列中，就加入了新版本的 Samsung Notes，讓 S Pen 的筆記功能有更大發揮。