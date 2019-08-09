「WhatsGap」高質 App 介紹：篩選餐廳免中伏　全新角度推薦食店

數碼生活
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難得放假，想和朋友家人出街「食好西」，但如果誤入不合水心的食店﹑餐廳，浪費金錢之餘，又掃了整天雅興之餘。近日有高手製作出一個香港專用 App「WhatsGap」，幫大家篩選餐廳，而且會明確寫篩選出來的原因，大家參考完「食評」後，可以隨心選擇要不要光顧。

幫你找到推薦小店

「WhatsGap」現有 200 多間餐廳資料，遍佈港﹑九﹑新界，較多被篩選出來的餐廳集中在旺角﹑尖沙咀﹑灣仔和銅鑼灣，畢竟那裡是香港人常去的旺區。用家只要打開「WhatsGap」，看看今天要到那一區「開餐」，之後查開 App 內篩選出來的餐廳，點擊其名字就能了解到餐廳的資料，要知道一家餐廳值不值得光顧受多方因素影響，除了基本的食物質素外，服務態度、公司評價、環境甚至其他客人的舉動，都成為篩選的理由。就如其他「搵食」App 一樣，大家看完「食評」如果不合心水，當然會放棄那間餐廳，再選擇另一間可以安心舒暢地進食之地，筆者可以肯定跟大家說心情絕對會影響食慾和味蕾。

WhatsGap（google play 截圖）

人人都是食評家

「WhatsGap」的介面非常清楚簡單，直接從地圖中查看不同的餐廳。用家也可以向「WhatsGap」提供店舖資料，打開左邊的介面後，在「Google Form」中輸入你介紹的餐廳資料，最重要是「食評」的內容和來源，其他用家主要都是根據「食評」去選擇是否光顧該餐廳。「WhatsGap」只有下方小部分用來放 Google ad，對介面的影響極小，而且沒有彈出式的廣告，使用時非常順手。

其他功能

除了幫大家篩選餐廳之外，「WhatsGap」更有兩個便利的功能。有時朗豪坊﹑希慎﹑SOGO 去得多，好似不太知道香港還有什麼好去處，不如宅在家中算了。「WhatsGap」會定期更新每月香港各區舉行的活動，活動的內容有動有靜，大家亦可參考完後，自行決定會否參與其中，等大家在假期時多一個出街的選擇。其次，夾公仔現時在香港成為熱潮，「WhatsGap」也會幫你點出各區的夾公仔店位置，喜歡夾公仔的朋友也不能錯過。

下載教學

「WhatsGap」已經同時在 Android 和 iOS上推出，不過 iOS 現時仍是 beta 版，不能直接在 Appstore 直接下載。要先下載「TestFlight」，再到以下的連結下載 Beta 版。目前 iOS 的 beta 版上限只有 5000人，所以大家要使用的話，就要把握時間下載了。Android 版就直接在 Google Play 下載即可使用。

Android 版（按此進入）

iOS 版下載方法（按此進入）

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