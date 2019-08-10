Apple可摺式螢幕裝置將面世？瑞銀：極可能於2021年出摺芒iPad

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Apple正在「穩步發展」折疊螢幕流動裝置技術。UBS瑞銀推算，Apple第一款可摺芒式產品可能會於2021年發布，而且很大機會是摺芒iPad。

瑞銀集團（UBS）投資者報告指，根據其最新調查得出有三分一消費者對摺疊螢幕智能手機有「相當大興趣」。摺Mon手機的高昂定價，對大多數消費者來講是入手障礙。一般而言，適當的溢價（購買正常／普通機型所須價格外要支付之金額），被認為是貴400至500美元（約港幣3,100多至3,900元）。

LetsGoDigital製作的iPad假想設計渲染圖片。（LetsGoDigital）

瑞銀報告另指出，Apple用家對可摺屏裝置更感興趣，他們認為可以溢價增至600美元。高端摺屏裝置市場很有前景，因為Apple產品用家即果迷，銀包都較為「疏爽」。

瑞銀表示，Samsung三星目前「控制」了折疊式顯示器和裝置技術的知識產權，並將廣為智能手機製造商採用。然而，Apple也在「穩步發展」摺Mon技術，更早在2020年便可能推出相關產品。瑞銀卻分析指2021年是「最有可能」的時機，而且Apple第一款摺Mon產品將會是iPad，而不是iPhone。

Samsung Galaxy Fold 因為爆 Mon 問題，一直暫緩推出；官方終於宣布 9 月再度上架，證明暫緩不等於擱置。（Samsung）

Apple對開發可摺疊螢幕智能裝置似乎甚有興趣，銳意挑戰高難度技術。此方面從Apple於5月流出的專利外形睇得出，外形設計圖則見到Apple的摺Mon可以在多個地方摺疊。市場研究公司IHS Markit，在7月初也發表報告稱Apple正在開發一款5G可摺式iPad。

Samsung三星的Galaxy Fold是摺Mon裝置先鋒，早前經傳媒評測發現易損問題，因而推遲發布日期。經重新設計後，宣布於9月推出。Samsung目前是最主要的OLED供應商之一，手機競爭對手（如3月起有傳的Apple和Google）進入可摺式流動裝置市場、擴大可摺疊式OLED螢幕需求，對Samsung而言是樂見其成的現象。Apple可能會關注着Galaxy Fold的市場走勢。作為全球第一部摺Mon手機，Fold的表現同迴響將會為摺Mon iPad或iPhone的未來提供明燈。

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