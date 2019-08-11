日本研發「最廢」AI捉圍棋只會輸？人類連「輸」都被超越？

AlphaGo 相信很多人都認識，2016 年和韓國圍棋九段棋士李世乭對戰，「不敗少年」最終只能嬴得一局（五局戰），不過已經成為唯一一位在正式對局中，勝過 AlphaGo 的人類棋士。AI 的利害，我們已經習以為常，如投籃必入的機械人等，人類開始了一埸和 AI 的「對戰」，利用人類的能力戰勝 AI 的計算。可是，現在 AI 連人類「輸」的領域也要超越，推出了一個捉圍棋只會輸的 AI。

「最弱 AI」

日本 Avilen 公司，開發出一個與 AlphaGo 相反的 AI，目的不再是經過自我學習和計算提升棋術，反而是千方百計要輸掉每一局棋。根據 Avilen 的數據，至見前為止，「最弱 AI」已經下了 100 多萬局棋，當中贏的只有 3121 局，166 局打和，其餘都成功輸掉。

90 年代也有一個名為「Thor」的圍棋AI非常出名（Google 圖片）

最弱也是最強

AVILEN表示，開發這個 AI 的目的，也是想研究 AI 的自我學習能力，但他們發現，再來只要修改一行程式碼，就能把本來開發出的「最強 AI」，馬上變成「最弱 AI」，從而令開發者在另一個角度蒐集到更多的數據。不過想深一層，要贏一局棋是使用正向的思維，考慮對方的可能性再制定策略。相反，要輸一局棋不單要知道對方的可能性，還要引導對方如何下子。加上，如果對手都是以輸為前提，則要再進一步知道自己怎樣才贏不了，也要防止對手助的勝利。完全和一般棋局相反的思維，筆者覺得只會輸的 AI 比最會贏的 AI 更加可怕。

李世乭大戰 AlphaGO，最終只能從 AI 手中取得一勝，不過已經是第一（Google 圖片)

人類大戰 AI

如果大家覺得人類挑戰勝過 AI 已經太悶的話，不妨自己也嘗試一下如何輸給 AI。目前有不少圍棋愛好者也加入了一定要輸給 AI 的行列，日本有一名自稱職業棋手的直播主，也在經過了多次壓倒性勝利後，最終才能以 4 子之差，排除萬難地輸掉棋局。筆者完全不會捉圍棋，最多只是看過《棋靈王》知道如何才叫分出勝負，在沒有被 AI 引導（因為根本不懂）的情況下，也能大勝 53 子。同時，AVILEN 也提供「最強」AI 讓大家挑戰，可能最後想贏又贏不了，想輸又輸不了，反而更令人氣憤。

挑戰 AVILEN 「最弱」AI（按此進入）