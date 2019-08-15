實玩Apple [AR]T擴充實境體驗活動！行維園免費遊樂AR藝術Game

Apple最近推出新Today at Apple的Programme「[AR]T擴增實境AR藝術體驗」，任何人都可以參予這個免費活動，今次呀脆就帶大家率先試玩[AR]T擴增實境藝術體驗，究竟有乜好玩！

Apple最近Today at Apple的活動，便是與 New Meseum 聯合策展的全新 [AR]T 漫步帶來頂尖當代藝術家作品。課程名為 [AR]T，包括展示當代藝術家互動體驗、教授利用 Swift Playgrounds 製作 AR 的基本技巧，以及欣賞Apple Store內 AR 藝術裝置。

Apple今次更特別邀請紐約藝術博物館 New Museum 中七位藝術家，分別為：Nick Cave、Nathalie Djurberg 和 Hans Berg、Cao Fei、John Giorno、Carsten Höller 和 Pipilotti Rist，參與這個免費的實驗性項目。

呀脆帶大家體驗Apple全新 [AR]T 活動。（林勇 攝）

就在這個大約2小時的活動中，Apple職員會當作領航員的身份，帶領著十數名參加者一同走出去，拎住一部iPhone及耳機，遊走維園以及銅鑼灣街頭小巷，屏幕上看著AR藝術品，亦可以在耳機內聽著相應的語音指示或音樂，試感受六個不同的AR藝術體驗。

不同[AR]T體驗（點下圖解說）

+ 3 + 2

利用iPhone的鏡頭下，體驗不同的AR玩意。（林勇 攝）

Apple的工作人員，會帶著數名參加者一同漫步維園及銅鑼灣街頭。（林勇 攝）

除了[AR]T 漫步外，還可以參加「[AR]T 實驗室」以及「[AR]T 在 Apple Store」，前者可以簡單體驗如何簡易編寫AR程式，而後者「[AR]T 在 Apple Store」更可以讓參加者體驗 Nick Cave 的互動裝置「Amass」。

Apple Store讓顧客體驗 Nick Cave 的互動裝置「Amass」。（林勇 攝）

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